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Movilizados arriban al centro paceño en una nueva protesta contra el Gobierno

La movilización partió cerca de las 10:30 desde la Ceja de El Alto y avanzó hasta el centro de La Paz, donde campesinos y afiliados a la COB volvieron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de la crisis que atraviesa el país.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

10/06/2026 12:57

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Una masiva movilización de sectores afines a las organizaciones campesinas ingresó este miércoles al centro de la ciudad de La Paz en medio de un amplio despliegue policial y un ambiente de tensión por la posibilidad de enfrentamientos.

La marcha se dividió en dos columnas con el objetivo de aproximarse a la Plaza Murillo por diferentes rutas. Un grupo avanzó por la avenida Camacho y posteriormente tomó la avenida Colón, mientras que otro intentó acercarse al kilómetro cero por la zona norte de la ciudad.

Durante el recorrido se observó a los manifestantes portando banderas bolivianas, whipalas y pancartas, además de hacer detonar petardos y cachorros de dinamita.

Las movilizaciones provocaron el cierre de varias vías del centro paceño, entre ellas la avenida Camacho, la avenida Mariscal Santa Cruz, la calle Ayacucho, la calle Potosí y otros accesos cercanos a la Plaza Murillo.

Cierre de negocios

Ante el avance de la marcha, numerosos comercios cerraron sus puertas y resguardaron su mercadería, mientras que funcionarios de instituciones públicas y privadas evacuaron oficinas para evitar quedar expuestos a posibles incidentes.

“Todos los funcionarios de las diferentes reparticiones que están ubicadas sobre la calle Potosí han salido de sus oficinas para ponerse a buen resguardo”, reportaron desde el lugar.

Hasta el momento del informe no se registraban enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales; sin embargo, la presencia de uniformados se reforzó en puntos estratégicos del centro paceño para impedir el ingreso de la movilización a la Plaza Murillo.

Renuncia del Primer Mandatario

La marcha mantiene como principal demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en una jornada marcada por la incertidumbre y el temor de comerciantes y transeúntes ante una posible escalada del conflicto.

Las autoridades recomendaron a la población evitar circular por el centro de la ciudad mientras continúen las movilizaciones y los operativos de seguridad.

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