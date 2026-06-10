Movilizados arriban al centro paceño en una nueva protesta contra el Gobierno

La movilización partió cerca de las 10:30 desde la Ceja de El Alto y avanzó hasta el centro de La Paz, donde campesinos y afiliados a la COB volvieron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de la crisis que atraviesa el país.
10/06/2026 12:57
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Una masiva movilización de sectores afines a las organizaciones campesinas ingresó este miércoles al centro de la ciudad de La Paz en medio de un amplio despliegue policial y un ambiente de tensión por la posibilidad de enfrentamientos.
La marcha se dividió en dos columnas con el objetivo de aproximarse a la Plaza Murillo por diferentes rutas. Un grupo avanzó por la avenida Camacho y posteriormente tomó la avenida Colón, mientras que otro intentó acercarse al kilómetro cero por la zona norte de la ciudad.
Durante el recorrido se observó a los manifestantes portando banderas bolivianas, whipalas y pancartas, además de hacer detonar petardos y cachorros de dinamita.
Las movilizaciones provocaron el cierre de varias vías del centro paceño, entre ellas la avenida Camacho, la avenida Mariscal Santa Cruz, la calle Ayacucho, la calle Potosí y otros accesos cercanos a la Plaza Murillo.
Cierre de negocios
Ante el avance de la marcha, numerosos comercios cerraron sus puertas y resguardaron su mercadería, mientras que funcionarios de instituciones públicas y privadas evacuaron oficinas para evitar quedar expuestos a posibles incidentes.
“Todos los funcionarios de las diferentes reparticiones que están ubicadas sobre la calle Potosí han salido de sus oficinas para ponerse a buen resguardo”, reportaron desde el lugar.
Hasta el momento del informe no se registraban enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales; sin embargo, la presencia de uniformados se reforzó en puntos estratégicos del centro paceño para impedir el ingreso de la movilización a la Plaza Murillo.
Renuncia del Primer Mandatario
La marcha mantiene como principal demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en una jornada marcada por la incertidumbre y el temor de comerciantes y transeúntes ante una posible escalada del conflicto.
Las autoridades recomendaron a la población evitar circular por el centro de la ciudad mientras continúen las movilizaciones y los operativos de seguridad.
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