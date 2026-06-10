¿Cuándo será El Gran Poder? La festividad entra en cuarto intermedio por la crisis

La festividad del Señor Jesús del Gran Poder 2026 volvió a ser reprogramada debido a los conflictos sociales que persisten en el país. Por el momento, no existe una nueva fecha definida y la decisión final será tomada tras una evaluación prevista para dentro de diez días.

La determinación fue asumida durante una asamblea de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (ACFGP), que analizó el contexto actual, especialmente la situación que atraviesa la sede de gobierno.

El presidente de la ACFGP, Juan Ichuta, informó que los afiliados resolvieron ingresar en un cuarto intermedio antes de fijar una nueva fecha para la tradicional entrada folklórica.

“Se decidió reprogramar, no estamos poniendo todavía una fecha. Estamos entrando en un cuarto intermedio. Vamos a convocar de aquí a diez días a una nueva asamblea donde se va a especificar qué fecha se va a realizar esta festividad”, explicó.

Durante ese período, los organizadores también evaluarán el avance del proceso de pacificación en el país, con el objetivo de evitar nuevos contratiempos que obliguen a otra modificación del calendario.

Inicialmente, la preentrada estaba programada para el 14 de junio y la entrada principal para el 20 de junio, fechas que quedaron suspendidas debido a la coyuntura nacional.

Ichuta pidió a las autoridades nacionales trabajar para garantizar las condiciones necesarias que permitan desarrollar la festividad con normalidad.

“Le vamos a pedir al Gobierno que ponga sus mejores oficios para pacificar nuestro país, para que podamos tener todas las comodidades y las libertades para desarrollar nuestra festividad del Gran Poder”, manifestó.

La entrada del Gran Poder es considerada una de las expresiones culturales más importantes de Bolivia. Según datos de la organización, el evento moviliza alrededor de 80 millones de dólares y congrega a cerca de 95 mil danzarines, además de miles de músicos, artesanos, comerciantes y visitantes que participan cada año de esta celebración declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Mira la programación en Red Uno Play