Movilizados abandonan bloqueo en Santiváñez; transportistas habilitan el paso para vehículos

Los movilizados que mantenían bloqueada la carretera entre Cochabamba y Santiváñez abandonaron el punto de protesta instalado en el sector de Villa Israel, lo que permitió que transportistas y vecinos iniciaran el despeje de la vía para restablecer la circulación vehicular.

Durante la mañana de este miércoles, conductores retiraron piedras, arena y montículos de tierra que habían sido colocados sobre la carretera, logrando habilitar un carril para el tránsito de vehículos. Sin embargo, gran parte del material permanece sobre la ruta, por lo que la circulación continúa siendo restringida y requiere extrema precaución.

Según vecinos del sector, el bloqueo fue protagonizado por un grupo de aproximadamente 20 personas que no pertenecerían a la zona. Los movilizados abandonaron el lugar durante las primeras horas del día, dejando una barricada de cerca de 200 metros de extensión compuesta por piedras de gran tamaño y tierra.

Ante la ausencia de una intervención para liberar la carretera, fueron los propios transportistas quienes comenzaron a despejar el camino para poder continuar sus actividades y garantizar el acceso hacia el Parque Industrial de Santiváñez y otras zonas productivas.

Los conductores demandaron a las autoridades una limpieza total de la vía, advirtiendo que las piedras y el material acumulado representan un riesgo para los vehículos y podrían provocar accidentes.

Persisten bloqueos en otros puntos de Cochabamba

Aunque la ruta a Santiváñez registra una circulación parcial tras el retiro de los movilizados, el departamento de Cochabamba continúa afectado por numerosos puntos de bloqueo.

De acuerdo con reportes de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), más de una veintena de bloqueos permanecen activos en distintas carreteras del departamento, afectando el transporte, el abastecimiento de productos y la actividad económica regional.

Mientras algunos sectores comienzan a recuperar la circulación, transportistas y pobladores exigen una solución definitiva al conflicto para garantizar el libre tránsito y evitar nuevas interrupciones en las principales rutas del departamento.

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