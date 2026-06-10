Pollo sube y carne de cerdo baja: así están los precios en Santa Cruz

Los precios de algunos productos básicos de la canasta familiar continúan registrando variaciones en los mercados de Santa Cruz a consecuencia de los bloqueos.

En un recorrido realizado por el mercado Las Pampitas, comerciantes informaron que el kilo de pollo sufrió un incremento en los últimos días, mientras que la carne de cerdo presentó una leve reducción.

Según las vendedoras, el kilo de pollo se comercializa actualmente en Bs 13,50, cuando la semana pasada se encontraba en Bs 12. Sin embargo, aseguraron que existe suficiente abastecimiento del producto.

En tanto, la carne de cerdo registró una disminución en su precio. El kilo se vende ahora en Bs 18, mientras que anteriormente alcanzaba los Bs 20. Los cortes como piernas y brazos tienen un costo de Bs 18 por kilo, mientras que las costillas oscilan entre Bs 27 y Bs 28.

“Ya no se vende como antes por el tema del bloqueo. Hay bastante producto aquí en Santa Cruz, pero no hay mucha venta”, manifestó otra comerciante.

En cuanto a otros productos de consumo diario, el kilo de queso se encuentra entre Bs 42 y Bs 44, mientras que el maple de huevo se comercializa entre Bs 25 y Bs 30, dependiendo del tamaño y la calidad.

Los comerciantes indicaron que los precios continúan sujetos a cambios diarios en función de la situación económica y de los problemas de transporte derivados de los bloqueos.

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