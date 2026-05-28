¿Cuánto cuesta el kilo de pollo este jueves en Santa Cruz? Te contamos

El precio del pollo se mantiene estable en los mercados de Santa Cruz, pese a los bloqueos que afectan distintas rutas del país. Comerciantes aseguran que el abastecimiento continúa siendo normal y que, por el momento, no se registran incrementos significativos en el producto.

Durante un recorrido realizado este jueves en el antiguo mercado Abasto, vendedores informaron que el kilo de pollo mairaneño se comercializa en Bs 14,50, mientras que el pollo industrial cuesta Bs 15,50.

“El industrial se ha mantenido, el mayraneño está oscilando en 50 centavos de un día a otro”, explicó una comerciante al señalar que las variaciones son mínimas.

Asimismo, indicó que existe suficiente abastecimiento en la capital cruceña. “El abastecimiento está normal; el pollo está llegando. Aquí en Santa Cruz hay bastante pollo”, afirmó.

Respecto al comportamiento de los precios en los próximos días, señaló que por ahora no se prevén aumentos. “Por el momento tiende a mantenerse como está. Vamos a ver cómo se pone en la siguiente semana”, agregó.

En cuanto a las presas de pollo, las pechugas se venden en Bs 24 el kilo, mientras que las piernas y las alitas están en Bs 20.

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