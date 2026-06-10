Movilizados marchan hacia la sede de Gobierno en una nueva jornada de protestas

Un numeroso grupo de marchistas comenzó a concentrarse este miércoles en inmediaciones del Multifuncional de El Alto para posteriormente dirigirse hacia la ciudad de La Paz, en una nueva jornada marcada por bloqueos y movilizaciones sociales.

La movilización reúne a sectores de la Central Obrera Boliviana (COB), Ponchos Rojos y organizaciones sociales llegadas desde distintas regiones del país, algunas afines al expresidente Evo Morales.

Ante el anuncio de la marcha, la plaza Murillo amaneció bajo un fuerte resguardo policial. Efectivos de seguridad fueron desplegados en los accesos al centro político del país para evitar posibles incidentes y resguardar las instituciones públicas.

Otra jornada de movilizaciones

La marcha se desarrolla en un contexto de creciente conflictividad social, cuando ya se cumplen 41 días de protestas y bloqueos que afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, además del transporte y diversas actividades económicas en distintas regiones del país.

Según imágenes difundidas desde El Alto, los manifestantes avanzan en una extensa columna por la antigua carretera hacia La Paz, con la intención de llegar al centro paceño, donde se prevén nuevas concentraciones y medidas de presión.

Posibles enfrentamientos

La llegada de los movilizados mantiene en alerta a la población y a las autoridades debido a la tensión que persiste en la sede de Gobierno. Durante las últimas semanas se registraron marchas, vigilias y concentraciones protagonizadas por sectores afines y contrarios a las protestas.

Ante este panorama, se recomienda a conductores y peatones tomar previsiones por posibles cortes de vías y modificaciones en el tránsito vehicular a medida que la marcha avance hacia el centro de La Paz.

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