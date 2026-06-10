Gobernación de La Paz distribuye ayuda enviada por Perú y Brasil

La Gobernación de La Paz inició la distribución de ayuda humanitaria enviada por Perú y Brasil para asistir a familias afectadas por los bloqueos y movilizaciones que se prolongan desde hace más de 40 días en el país.

La secretaria departamental de Gestión Social, Rosmery Acarapi, informó que llegaron 25 toneladas de alimentos donados por ambos países, con las que se lograron preparar 8.000 paquetes destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

“Agradecemos con todo el corazón a los países hermanos de Perú y Brasil. Hemos armado 8.000 paquetes para 8.000 familias en situación de vulnerabilidad”, señaló la autoridad.

La ayuda será distribuida a través de los gobiernos municipales del eje metropolitano, que identificaron previamente a los beneficiarios. Los municipios contemplados son La Paz, El Alto, Viacha, Pucarani, Laja, Palca y Mecapaca.

Alimentos para municipios paceños

Según explicó Acarapi, la ciudad de La Paz recibirá 1.750 paquetes y la ciudad de El Alto una cantidad similar. En tanto, Viacha y Mecapaca contarán con 500 raciones cada una, mientras que los demás municipios recibirán 400 paquetes.

La autoridad aseguró que la entrega será supervisada por la Defensoría del Pueblo y contará con la participación de autoridades departamentales y municipales para garantizar transparencia en el proceso.

“Todo este apoyo debe llegar de manera oportuna a las familias que más lo necesitan”, afirmó.

Además de los hogares afectados, la Gobernación prevé destinar parte de la ayuda a centros de acogida de niños, niñas y adolescentes, tanto públicos como privados, que enfrentan dificultades por la crisis generada por los bloqueos.

La llegada de estas donaciones se produce en medio de una prolongada conflictividad social que ha provocado problemas de abastecimiento, dificultades en el transporte de alimentos y afectaciones económicas en distintas regiones del país.

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