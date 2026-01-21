15 mil familias afectadas por lluvias e inundaciones reciben ayuda humanitaria en Oruro

El presidente Rodrigo Paz Pereira entregó este miércoles ayuda humanitaria a 22 municipios del departamento de Oruro, afectados por desastres naturales durante la gestión 2025.

La distribución de insumos beneficiará a 15.623 familias damnificadas por heladas, lluvias intensas e inundaciones, que causaron daños en viviendas, cultivos, ganado y caminos. La entrega tuvo lugar en la Gobernación de Oruro, con participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales.

A través del Viceministerio de Defensa Civil, se entregaron 435 toneladas de alimentos, incluyendo productos como arroz, azúcar y fideos, que serán distribuidos por los propios alcaldes municipales.

Participaron en el acto el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, el gobernador de Oruro, Johnny Vedia, el alcalde de Oruro, Adhemar Wilkarani, además de autoridades locales.

Durante la gestión 2025, Oruro fue uno de los departamentos más golpeados por fenómenos climáticos, llegando a declarar desastre departamental por la magnitud de los daños registrados en varias provincias.

