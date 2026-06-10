Tome sus recaudos: Policía recomienda evitar el centro de La Paz por movilizaciones

La institución exhortó a la población a no transitar por sectores como Plaza Murillo, San Francisco y la avenida Mariscal Santa Cruz para resguardar su seguridad.
10/06/2026 11:40
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La Policía Boliviana emitió una recomendación dirigida a la ciudadanía para evitar la circulación por distintos sectores del centro de la ciudad de La Paz debido a las movilizaciones anunciadas para la presente jornada.
A través de un comunicado, la institución sugirió no transitar por inmediaciones de la Plaza Murillo, la plaza San Francisco, Pérez Velasco, el Obelisco, la avenida Mariscal Santa Cruz y otras zonas aledañas donde se prevé la concentración de manifestantes.
La entidad policial exhortó además a la población a mantenerse alerta y tomar las previsiones necesarias para resguardar su integridad física y proteger sus bienes ante posibles contingencias derivadas de las movilizaciones.
De manera especial, recomendó evitar la circulación con niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas en las áreas donde se desarrollarán las concentraciones y marchas.
La Policía informó que desplegó los dispositivos de seguridad correspondientes con el objetivo de preservar y restablecer el orden público, además de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.
La jornada se desarrolla en medio de un contexto de movilizaciones y protestas que se registran en diferentes puntos del país, mientras las autoridades mantienen operativos de control y vigilancia en el centro de la sede de gobierno.
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