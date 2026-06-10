Tome sus recaudos: Policía recomienda evitar el centro de La Paz por movilizaciones

La Policía Boliviana emitió una recomendación dirigida a la ciudadanía para evitar la circulación por distintos sectores del centro de la ciudad de La Paz debido a las movilizaciones anunciadas para la presente jornada.

A través de un comunicado, la institución sugirió no transitar por inmediaciones de la Plaza Murillo, la plaza San Francisco, Pérez Velasco, el Obelisco, la avenida Mariscal Santa Cruz y otras zonas aledañas donde se prevé la concentración de manifestantes.

Foto: Advierten que marchistas podrían ser agresivos. Policía Boliviana.

La entidad policial exhortó además a la población a mantenerse alerta y tomar las previsiones necesarias para resguardar su integridad física y proteger sus bienes ante posibles contingencias derivadas de las movilizaciones.

De manera especial, recomendó evitar la circulación con niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas en las áreas donde se desarrollarán las concentraciones y marchas.

Foto: Marchistas descienden desde la ciudad de El Alto hasta la Sede de Gobierno exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. APG.

La Policía informó que desplegó los dispositivos de seguridad correspondientes con el objetivo de preservar y restablecer el orden público, además de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.

La jornada se desarrolla en medio de un contexto de movilizaciones y protestas que se registran en diferentes puntos del país, mientras las autoridades mantienen operativos de control y vigilancia en el centro de la sede de gobierno.

Foto: La Fuerza Verde Olivo advirtió sobre la posible actitud agresiva de los marchistas, quienes traen consigo látigos. Policía Boliviana.

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