Las candidatas ingresan a la recta final rumbo a la corona del Miss Santa Cruz

A días de la gala final del Miss Santa Cruz 2026, las candidatas intensifican su preparación y continúan mostrando las tradiciones, la gastronomía y el trabajo de sus regiones e instituciones.

Nadia González (Porongo), Dania Pinto (Villa Primero de Mayo) y Verónica Alba (Fundación Cerniquem) estuvieron en el programa El Mañanero donde compartieron parte de la identidad que representan.

La representante de Porongo, Nadia González, destacó la producción local de miel, cítricos y masitas típicas. “La verdad es que Porongo es conocido por su avicultura, así que tenemos bastante producción de miel. También les traje las masitas típicas como el cuñapé, el pan de arroz y la empanada de queso”, señaló.

Por su parte, Dania Pinto, Miss Villa Primero de Mayo, llegó con una variedad de platos tradicionales y también aprovechó la oportunidad para exhibir un collar elaborado por una artesana de su distrito. “Llevo un accesorio de doña Julia, una artesana de la Villa, para mostrar un poquito del trabajo que realizan nuestras artesanas”, explicó.

Mientras tanto, Verónica Alba, representante de la Fundación Cerniquem, llevó horneados típicos y recordó la labor que realiza la institución en niños quemados.

Las tres candidatas coincidieron en que viven los últimos días de preparación con entusiasmo y compromiso. La gala final del Miss Santa Cruz 2026 se realizará este 13 de junio y será transmitida a partir de las 21:00 por la Red Uno.

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