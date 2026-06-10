Fiebre mundialista en México: Red Uno en el epicentro de la expectativa azteca a horas de la inauguración

La cuenta regresiva está por terminar y la Red Uno de Bolivia ya se encuentra desplegada en territorio norteamericano llevando una cobertura completa del evento deportivo más esperado del planeta. A solo horas de que ruede el balón, el enviado especial Pablo Bustillo conversó con la apasionada hinchada local para pulsar el ambiente y las expectativas que rodean a la selección anfitriona.

El debut de la escuadra mexicana está programado para este próximo jueves a las 3:00 de la tarde, hora en la que se enfrentarán al combinado de Sudáfrica en el partido inaugural. Ante la gran interrogante de cómo le irá al "Tri" en su estreno, el optimismo de los fanáticos se hizo sentir de inmediato ante los micrófonos del canal boliviano.

Apuestan por la victoria en el debut

La mayoría de los entrevistados coincidió en que el equipo local se quedará con los primeros tres puntos del torneo, destacando un marcador que se repitió como el favorito de la jornada: el 2-0.

"Híjole. Por optimismo, digo que ganarían 2 a 0, tal vez 3 a 0. Se ha visto un equipo más sólido defensivamente, que es algo primordial", afirmó un aficionado, quien además bromeó con la altitud de la capital: "Contra Inglaterra, contaminamos la Ciudad de México para que les pegue más y avanzamos hasta cuartos".

"Híjole, esperemos y ganemos. Yo digo que un 2-0. Esperemos que mínimo llegue a unos octavos", comentó otro fanático ilusionado.

"Yo siento que sí ganamos. Yo le echo un 2-0 o un 2-1, pero sí ganamos. Siento que traemos mejores jugadores que en Qatar y Rusia", aseguró un tercer entrevistado, comparando positivamente el plantel actual con los de citas mundialistas anteriores.

La meta: El ansiado quinto partido

Más allá del debut del jueves, la gran obsesión de la fanaticada azteca sigue siendo superar la barrera de los octavos de final. El deseo de llegar a los cuartos de final —el famoso "quinto partido"— está más vivo que nunca en las calles de la Ciudad de México.

"Hasta cuartos. Semifinales ya sería mucho, pero ojalá que se haga. Estamos unidos. Así es que, buenas o malas, este es mi México. ¡Viva México!", sentenció con orgullo otro de los hinchas abordados por el equipo de Red Uno.

La mesa está servida y la fiesta del fútbol está a punto de comenzar. Toda la emoción, los detalles y el color de esta cita internacional se vivirán a través de las pantallas de la Red Uno de Bolivia, directamente desde el lugar de los hechos.

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