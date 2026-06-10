Histórico: Bolivia se corona como campeón mundial de equitación militar

Bolivia escribió una página histórica en el deporte militar al consagrarse campeona mundial de equitación militar durante la XXVI edición del Campeonato Mundial Militar de Equitación, disputado en Quito, Ecuador.

El equipo boliviano, conformado por el capitán de caballería Jharel Bascopé Rosales y los tenientes de caballería Álvaro Guarachi y Jorge Antequera, logró la máxima puntuación por equipos frente a representantes de 18 países afiliados al Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM).

Además del título colectivo, Bolivia dominó la competencia individual. El teniente Jorge Antequera se consagró campeón mundial al obtener la medalla de oro, mientras que el teniente Álvaro Guarachi alcanzó el subcampeonato mundial con la medalla de plata.

Victoria histórica

“Bolivia ha hecho historia. Nunca antes se había visto que un mismo país obtenga el primer y segundo lugar individual y además el campeonato mundial por equipos”, destacó el teniente coronel Paolo García Llano, jefe de la delegación boliviana.

Los integrantes del equipo señalaron que el logro es resultado de años de preparación y entrenamiento en la Escuela Militar de Equitación del Ejército.

“Lo más bello fue ver nuestra bandera flameando en lo más alto. Estamos viviendo un sueño que es fruto de mucho sacrificio y esfuerzo”, expresó Bascopé.

Por su parte, el teniente Álvaro Miguel Guarachi recordó que hacía cerca de cuatro décadas que un equipo boliviano no participaba en una cita mundial de esta magnitud.

“Después de casi 40 años, Bolivia volvió a un Mundial de Equitación y lo hizo de la mejor manera posible. Ya era un logro clasificar, pero obtener los primeros lugares es una alegría inmensa”, afirmó.

El teniente Jorge Antequera, campeón mundial de la competencia, dedicó el triunfo al país y destacó que la conquista representa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva.

La delegación boliviana recibió el reconocimiento de autoridades militares y deportivas, que calificaron el resultado como una de las mayores hazañas del deporte ecuestre nacional y un motivo de orgullo para todo el país.

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