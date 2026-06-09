Oviedo: Estado de Excepción será analizado por el gabinete “en su momento”

En un breve contacto con la prensa, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que un eventual decreto supremo de Estado de Excepción será tratado por el gabinete ministerial cuando corresponda y pidió dejar de lado las especulaciones sobre el tema.

“El decreto de Estado de Excepción, para dejar de lado las especulaciones, es una atribución del gabinete de ministros, a la cabeza del presidente Rodrigo Paz, y será tratado en el momento que corresponda. Lo demás son especulaciones”, afirmó Oviedo.

Las declaraciones del ministro se produjeron cuando se cumplen 40 días de bloqueos de carreteras en distintas regiones del país protagonizados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La jornada pasada, el mandatario promulgó la Ley 1740, que regula los estados de excepción en Bolivia. La norma fue aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores durante el fin de semana.

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