Incautación de droga en Arica: Bolivia aún no fue notificada oficialmente

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este martes que las autoridades bolivianas se pondrán en contacto con sus pares de Chile para obtener información oficial sobre la incautación de un cargamento de droga detectado en el puerto de Arica, en un envío de madera de exportación proveniente de Bolivia.

La autoridad señaló que, hasta el momento, el Gobierno no recibió una comunicación formal sobre el caso y que la información conocida proviene de reportes difundidos por medios y autoridades chilenas.

“Ha salido una información extraoficial de supuestamente la Aduana, la Policía y la Fiscalía de Chile. He hablado con el Fiscal General, que en este momento se está poniendo en contacto con su par de Chile. El Gobierno, a través de mi persona, se pondrá en contacto con la Policía de Chile sobre esta incautación que no la hemos conocido oficialmente”, afirmó Oviedo.

El ministro indicó que se realizarán las gestiones correspondientes para conocer los detalles del operativo y determinar el alcance de la investigación.

De acuerdo con información difundida por autoridades chilenas, la sustancia controlada fue hallada impregnada en un cargamento de madera distribuido en decenas de contenedores destinados a diferentes mercados internacionales.

Según reportes preliminares, el envío tenía como destino más de una decena de puertos en distintas regiones del mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos y Oceanía.

Las autoridades bolivianas esperan recibir información oficial de Chile para establecer las características del caso y coordinar las acciones que correspondan en el marco de la investigación.

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