Transporte Internacional pide procesar por terrorismo a los responsables de los bloqueos

Marcelo Cruz, dirigente de la Asociación del Transporte Internacional (Asociatrin), pidió al Ministerio Público que las personas que mantienen bloqueadas las carreteras desde hace más de 40 días sean investigadas y procesadas bajo la tipificación del delito de terrorismo.

“Hemos pedido y vamos a exigir al Ministerio Público que la tipificación de los delitos de estas personas que están atentando contra la vida, contra la seguridad, contra los alimentos y contra la salud de los conductores sea terrorismo”, afirmó Cruz.

Según el dirigente, más de 20.000 transportistas se encuentran afectados por los bloqueos instalados en diferentes regiones del país, una situación que no solo genera pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo la salud de los choferes que permanecen varados en las carreteras.

“Hay conductores afectados con neumonía, personas diabéticas que no cuentan con atención adecuada y muchos no tienen comida. Lo poco que pueden consumir se obtiene mediante ollas comunes. No pedimos corredores humanitarios, pedimos que se liberen las carreteras”, sostuvo.

Cruz señaló que el sector continuará exigiendo acciones a las autoridades para garantizar la libre circulación en las rutas nacionales y evitar que la situación continúe afectando a miles de transportistas y sus familias.

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