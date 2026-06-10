Forestales exigen información oficial sobre droga hallada en envíos de madera

Pedro Colanzi, presidente de la Cámara Forestal, informó que los controles sobre los cargamentos de madera se endurecieron en los puertos de Arica, Chile, luego de detectarse una nueva modalidad de tráfico de sustancias controladas mediante la impregnación de droga en la madera.

“Eran más de 65 contenedores los que estaban detenidos bajo inspección. No hay una información oficial; se ha tratado de una manera secreta porque estaba bajo control sumarial”, señaló.

Colanzi ratificó que la Cámara Forestal rechaza cualquier actividad ilícita, especialmente el narcotráfico, y manifestó que el sector aguarda que las autoridades de Bolivia y Chile hagan pública toda la información recopilada durante la investigación.

“Necesitamos más transparencia en la información para que todo el sector no entre en zozobra. Confiamos en la fe del Estado chileno y del boliviano, pero amerita una comunicación oficial entre ambos países para aclarar algunas cosas que el sector forestal merece conocer”, sostuvo.

Según datos de la Cámara Forestal, esta actividad genera alrededor de 200.000 fuentes de empleo y mueve una economía de aproximadamente 640 millones de dólares.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades chilenas, la investigación por el histórico decomiso de más de 100 toneladas de droga impregnada en cargamentos de madera reveló que la mayor parte de los envíos procedía del departamento de Pando, aunque también se identificaron cargamentos originados en Santa Cruz y Cochabamba.

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