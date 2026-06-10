Asambleísta denuncia en la Fiscalía a Evo, Loza y dirigentes por los bloqueos

El asambleísta departamental de Cochabamba por APB-Súmate, Joel Flores, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el expresidente Evo Morales y varios dirigentes y exautoridades a quienes atribuye la planificación, organización y ejecución de los bloqueos que afectan al departamento.

La acción legal fue interpuesta contra Evo Morales Ayma, el gobernador Leonardo Loza, Nelson Virreira, Vicente Choque Figueroa, Feliciano Vegamonte y otras personas que pudieran resultar involucradas en la investigación.

Delitos que enfrentan dirigentes

Según explicó Flores, la denuncia contempla los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y delitos contra la salud pública, tipificados en los artículos 130, 132, 213, 214 y 216 del Código Penal.

“Estamos solicitando a las autoridades del Ministerio Público el inicio de la investigación preliminar y la imputación formal en contra de los denunciados”, manifestó el asambleísta.

Flores sostuvo que los bloqueos provocaron graves perjuicios económicos y sociales en Cochabamba, afectando a distintos sectores de la población.

“Con estos bloqueos se ha hecho un tremendo daño a la economía, al aparato productivo, a las familias cochabambinas, al transportista, al comerciante, al albañil, al taxista; a todos en realidad nos hace daño un bloqueo de esta naturaleza”, afirmó.

La autoridad departamental señaló que corresponde a la Fiscalía investigar los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que pudieran existir. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Departamental de Cochabamba en medio de los conflictos sociales y bloqueos que afectan a distintas regiones del país desde hace más de 40 días.

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