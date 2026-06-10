Gobierno y Alcaldía de El Alto firman convenio de cooperación integral para la ejecución de obras

El Gobierno nacional y la Alcaldía de El Alto suscribieron un convenio intergubernativo de financiamiento y ejecución de proyectos destinado a impulsar obras de infraestructura y desarrollo en beneficio de la población alteña.

El acuerdo fue firmado por el alcalde de El Alto, Eliser Roca, y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, con la participación del presidente Rodrigo Paz, quien destacó la importancia de generar inversiones y fortalecer la coordinación institucional para enfrentar la crisis económica derivada de los conflictos sociales.

Proyectos de cooperación

Entre los principales proyectos contemplados figura la construcción de la avenida Periférica, parte del corredor bioceánico que conectará los distritos 8, 12, 3, 4 y 5 de El Alto. También se prevé la ejecución del tramo vial entre Cruce Villa Adela y San Martín, la ampliación de la carretera a Laja y la instalación de luminarias para reforzar la seguridad ciudadana.

El convenio además incluye la implementación de antenas Starlink en unidades educativas y la conformación de un comité interinstitucional encargado de coordinar futuras obras y proyectos para el municipio.

El Alto pide diálogo

Durante su intervención, el alcalde Eliser Roca sostuvo que la ciudad atraviesa momentos difíciles debido a más de 40 días de bloqueos y movilizaciones, situación que, según afirmó, ha generado escasez de alimentos, incremento de precios, paralización del comercio, dificultades para el acceso a combustibles y millonarias pérdidas económicas para El Alto.

“Tenemos que dejar de bloquearnos. Estamos convencidos de que todas las posiciones extremas no llevan a ninguna solución”, manifestó la autoridad edil.

Roca señaló que existen posturas radicales tanto en sectores que exigen la renuncia del presidente como en quienes plantean la aplicación de un estado de excepción. En ese sentido, pidió al Gobierno priorizar el diálogo y evitar acciones que puedan derivar en enfrentamientos.

Foto: Alcalde de la ciudad de El Alto, Eliser Roca. APG.

“Como alcalde de El Alto no estaré de acuerdo con que se derrame una sola gota más de sangre y menos que tengamos que seguir ofrendando más vidas de hermanas y hermanos alteños”, afirmó.

La autoridad municipal destacó que las obras contempladas en el convenio representan una oportunidad para generar empleo y mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente para los jóvenes que buscan oportunidades laborales.

Desarrollo a largo plazo

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz valoró la decisión de la Alcaldía alteña de apostar por el diálogo y afirmó que el desarrollo de El Alto y del departamento de La Paz requiere acuerdos y una visión de largo plazo.

“La señal que está dando el señor alcalde es una señal extraordinaria, una señal de visión de futuro”, sostuvo.

El mandatario aseguró que los bloqueos han ocasionado pérdidas superiores a los 1.200 millones de dólares en todo el país y remarcó que estas medidas perjudican especialmente a ciudades con una fuerte actividad comercial como El Alto.

Foto: Presidente Rodrigo Paz. APG.

“El bloqueo mata a El Alto porque su negocio, su forma de salir adelante es producir y generar comercio”, señaló.

Energía para La Paz

Rodrigo Paz también anunció que el Gobierno impulsará proyectos vinculados al desarrollo energético del departamento paceño y destacó que las inversiones previstas permitirán dinamizar la economía regional. Asimismo, reiteró que la prioridad de su administración es mantener abiertos los canales de diálogo para resolver los conflictos sociales.

Las autoridades adelantaron que en las próximas semanas comenzarán las gestiones técnicas para la ejecución de las obras priorizadas y la puesta en marcha de los proyectos acordados en el convenio.

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