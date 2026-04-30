Bolivia y EE.UU. reactivan la cooperación militar con foco en tecnología y becas

El mayor general Philip J. Ryan, comandante general del Ejército Sur de Estados Unidos, ingresó al Ministerio de Defensa en La Paz para sostener una reunión con el ministro Marcelo Salinas, en el marco de una agenda orientada a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Tras el encuentro, la autoridad gubernamental destacó que estas reuniones forman parte de un proceso de reinserción internacional del país. “Son reuniones con la comunidad internacional, con los ejércitos y ministerios de defensa de otras partes del mundo, en busca de ponernos a tono con lo que está pasando en el mundo”, señaló.

Salinas explicó que el acercamiento apunta a generar oportunidades de capacitación, acceso a tecnología, intercambio de información y programas de entrenamiento para las Fuerzas Armadas bolivianas, incluyendo becas en el exterior, especialmente en Estados Unidos.

“Es un intercambio de criterios sobre el contexto global, pero también de cooperación para abrir puertas a tecnología y formación militar”, afirmó la autoridad.

Pese a la relevancia del encuentro, el ministro evitó detallar los temas específicos abordados, argumentando el carácter reservado de la reunión.

La delegación estadounidense continuará su agenda en el país con visitas al alto mando militar y al Colegio Militar, como parte de este acercamiento institucional.

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