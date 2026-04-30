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Desde junio, instituciones del Gobierno ya no pedirán fotocopias para trámites

La iniciativa incluye la implementación de identidad digital y la interoperabilidad entre instituciones. También se habilitarán mecanismos para pagos en línea y validación de datos en tiempo real. El objetivo es reducir tiempos y costos para la ciudadanía.

Miguel Ángel Roca Villamontes

30/04/2026 12:16

El Gobierno presenta la plataforma 'Reporta tu tranca'. Foto APG

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El Gobierno presentó el programa de modernización “Tranca Cero”, orientado a simplificar los servicios públicos y reducir la burocracia en la administración estatal. En ese marco, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció que desde el 1 de junio se eliminará la exigencia de fotocopias en los trámites.

“A partir del 1 de junio, ninguno de los 14 ministerios del Estado ni las 101 entidades descentralizadas pedirán fotocopias del carné de identidad o del certificado de nacimiento. Estamos trabajando en instrumentos que nos permitan contar con un sistema digital, moderno y eficiente”, afirmó la autoridad.

Lupo explicó que instituciones como el SEGIP avanzarán en la digitalización de sus servicios, con el objetivo de que la identidad de los ciudadanos sea completamente digital y ya no dependa de documentos físicos.

Plataforma “Reporta tu tranca”

El ministro también informó que se habilitó la plataforma web “Reporta tu tranca”, destinada a identificar y eliminar trabas burocráticas. A través de este sistema, los ciudadanos podrán denunciar requisitos duplicados, cobros injustificados, demoras excesivas, incumplimiento de plazos, exigencias innecesarias y otros obstáculos en los trámites.

Asimismo, el Gobierno firmó un convenio con Entel y el Banco Unión para fortalecer la digitalización de los servicios. Este acuerdo permitirá habilitar pagos en línea y consolidar la ciudadanía digital.

El Banco Unión implementará una billetera electrónica como medio de pago inmediato para trámites, mientras que Entel aportará infraestructura tecnológica mediante un data center que respaldará el funcionamiento del sistema.

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