El Subsidio Materno Infantil implementa tickets digitales desde mayo; así puedes acceder

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) anunció una transformación clave en la logística de entrega del Subsidio Materno Infantil. Desde el próximo lunes 4 de mayo, entrará en vigor un nuevo sistema de tickets digitales a nivel nacional, diseñado para modernizar y transparentar el acceso a los paquetes de alimentos y productos de higiene.

Adiós a las esperas: Eficiencia mediante la App

La nueva funcionalidad estará integrada directamente en la aplicación móvil "Mi Subsidio". Según informó Cecilia Rivero Morris, Gerente de Subsidios y Articulación Productiva, el objetivo principal es optimizar la organización en los puntos de distribución y reducir drásticamente los tiempos de espera para las madres.

“Estamos avanzando con soluciones concretas que mejoran la forma en la que las madres acceden al beneficio. Se trata de brindar un servicio más eficiente, claro y cercano”, destacó Rivero durante la presentación oficial.

Para facilitar la transición, el SEDEM desplegará una campaña de socialización nacional que incluirá tutoriales audiovisuales, orientación presencial en las distribuidoras y material informativo en redes sociales, asegurando que todas las usuarias comprendan el manejo de la herramienta digital.

Rumbo al Subsidio 2026: Presentan cronograma de adjudicación

De forma paralela, la institución presentó la hoja de ruta para la conformación del paquete del Subsidio 2026. Este cronograma busca dar previsibilidad técnica y administrativa al proceso de selección de proveedores y productos.

Etapas clave para el nuevo paquete:

Mayo (1ra quincena): Lanzamiento de la invitación y publicación oficial.

Mayo (2da quincena): Reunión de aclaración con potenciales proveedores.

Junio (1ra quincena): Presentación de propuestas y apertura de sobres.

Julio (1ra quincena): Adjudicación oficial de productos.

Agosto (1ra quincena): Inicio de la entrega de los nuevos paquetes a las beneficiarias.

Con estas medidas, el SEDEM reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad alimentaria de las madres y sus bebés, priorizando no solo la calidad nutricional de los productos adjudicados, sino también la dignidad y comodidad de las beneficiarias al momento de recoger su subsidio.

Se recomienda a todas las usuarias descargar o actualizar la aplicación "Mi Subsidio" en sus dispositivos móviles antes del 4 de mayo para evitar contratiempos en su próxima visita a las distribuidoras.

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