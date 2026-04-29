Choferes determinan paro nacional para el próximo martes tras ampliado

El sector del transporte en Bolivia determinó ir a un paro nacional el próximo martes, tras un ampliado que reunió a dirigentes de distintas federaciones del país en medio de reclamos no atendidos por el Gobierno.

La medida surge luego de varias semanas de advertencias por parte de los transportistas, quienes cuestionan principalmente la calidad de la gasolina, el estado de las carreteras y la falta de compensación económica por los daños que —según denuncian— afectan a sus unidades.

Medida de presión a nivel nacional

Los dirigentes señalaron que la decisión responde a la falta de respuestas concretas a sus demandas, por lo que optaron por asumir una acción de presión que podría impactar la circulación y el abastecimiento en distintas regiones del país.

“El sector ya ha sido paciente, pero no hay soluciones. Por eso se ha tomado esta determinación”, indicaron representantes del transporte tras el encuentro.

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