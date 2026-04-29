Vuelco de bus en ruta Oruro-Pisiga deja 22 heridos y nueve fallecidos

Un trágico accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles en la carretera internacional Oruro–Pisiga, a la altura de Villa Chayacoyo, en el departamento de Oruro, donde un bus de la empresa Puma Tours volcó dejando al menos nueve personas fallecidas y más de 20 heridas, según reportes preliminares de la Policía.

De acuerdo con el informe de la Dirección Departamental de Tránsito, el hecho fue tipificado como una salida de vía seguida de vuelco lateral izquierdo. El vehículo, un ómnibus marca Mercedes Benz con placa chilena, realizaba el recorrido desde Chile con destino a la ciudad de Oruro.

El conductor, un joven de 24 años, fue sometido a la prueba de alcoholemia que dio resultado negativo. Sin embargo, presenta un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano moderado y se encuentra internado.

“Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del motorizado”, señala el reporte preliminar.

Entre las posibles causas del accidente, las autoridades no descartan el exceso de velocidad o el cansancio del chofer.

“Se presume principalmente exceso de velocidad y posiblemente fatiga del conductor”, indicaron desde Tránsito.

El saldo del siniestro es de al menos nueve fallecidos —entre ellos dos menores de edad y un neonato—, quienes fueron trasladados a la morgue del hospital. Asimismo, se reportan 22 personas heridas, distribuidas en distintos centros de salud: seis en el hospital San Juan de Dios, doce en la clínica Santiago, uno en el hospital general de Oruro y dos en el centro de salud de Toledo.

Personal policial, bomberos y equipos de emergencia acudieron al lugar tras ser alertados por conductores que transitaban por la zona, logrando auxiliar a los sobrevivientes e iniciar las investigaciones correspondientes.

El caso continúa en proceso de investigación para determinar con precisión las causas del accidente.

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