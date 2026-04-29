Gobierno plantea diálogo con sectores, mientras la COB prepara un cabildo para el 1 de mayo

El debate por el incremento salarial se intensifica en el país con posiciones marcadas entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, que alista un cabildo nacional este 1 de mayo, considerado como “determinante” para el movimiento obrero.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, informó que el Ejecutivo ya respondió al pliego petitorio presentado por la COB, proponiendo la instalación de mesas de diálogo con todos los sectores productivos para analizar la viabilidad del incremento salarial.

“El incremento debe ser tratado con todos los sectores, no solo con los afiliados a la COB. Necesitamos una agenda de trabajo que mejore las condiciones laborales de todos los bolivianos”, señaló la autoridad.

El planteamiento del Gobierno apunta a discutir no solo el porcentaje de incremento, sino también las fuentes de financiamiento, solicitando al sector trabajador identificar de dónde podrían salir los recursos en caso de aprobarse un aumento.

Desde el Ejecutivo se advirtió además que el beneficio del incremento salarial alcanza a una minoría. “Hoy tener salario fijo, seguridad social o vacaciones es parte de una élite laboral. La mayoría de los bolivianos no tiene estabilidad”, sostuvo la autoridad.

En respuesta, la COB ratificó la realización de su cabildo nacional este viernes 1 de mayo, donde se definirá una plataforma de lucha y se dará un ultimátum al Gobierno para atender sus demandas.

“El cabildo será un momento decisivo, donde se consolidará una agenda nacional para exigir soluciones a las problemáticas del país”, afirmó el ejecutivo de la institutción, Mario Argollo.

El pliego petitorio no solo contempla el incremento salarial, sino también la defensa de la educación pública, el rechazo a la descentralización, la abrogación de normativas cuestionadas y la investigación de casos como el denominado “combustible irregular”.

En este contexto, el ministro de Trabajo, Edgar Morales, convocó a una reunión tripartita entre Gobierno, empresarios y trabajadores para este 29 de abril a las 14:00 en esa cartera de Estado.

“Se va a tratar el incremento salarial y la capacidad de los empresarios, en una mesa donde participarán ministros y representantes de todos los sectores”, indicó.

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