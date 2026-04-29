Santa Cruz: Volqueta provoca triple choque tras pasar semáforo en rojo

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles en el cuarto anillo y avenida San Martín, en el ingreso al Urubó, donde una volqueta impactó a dos vehículos particulares y provocó una triple colisión.

Según los testimonios recogidos en el lugar, el conductor del camión habría cruzado el semáforo en rojo, chocando primero con un vehículo que avanzaba con luz verde y luego, por el rebote, alcanzó a un segundo motorizado que se encontraba detenido detrás del paso de cebra.

"Yo estaba esperando cruzar el semáforo, detrás de la línea de cebra. Vi que el camión pasó evidentemente en rojo y al impactar al otro auto, el rebote fue hacia mí”, relató uno de los conductores afectados.

Por su parte, el chofer de la volqueta aseguró que no vio la señal luminosa y afirmó que el semáforo no estaba funcionando correctamente. “No lo vi, no alumbró más claro”, manifestó.

Uno de los vehículos particulares quedó con severos daños en la parte frontal, mientras que el otro también terminó afectado por la fuerza del impacto. La volqueta se encontraba vacía al momento del hecho.

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