Revelan detalles perturbadores sobre el parricidio en Montero; estos son los resultados de la autopsia  

El examen médico forense practicado a Juan Tola Franco, de 55 años, confirmó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por 19 puñaladas distribuidas en el corazón, espalda y piernas. El fiscal asignado al caso, Carlos Candia, informó que la violencia del ataque fue tal que la víctima presentaba exposición de vísceras, evidenciando un ensañamiento extremo por parte del agresor.

Una coartada desarticulada

Según las investigaciones, el joven de 26 años llegó a su domicilio a las 2:00 a.m. en una motocicleta y, tras una discusión por motivos aún desconocidos, atacó a su padre con un cuchillo de grandes dimensiones. "La coartada de él fue indicar que hubo un robo en la casa y que los asaltantes le habían quitado la vida a su padre", señaló el fiscal Candia al describir cómo el sujeto intentó engañar a los peritos de la Felcc.

El sangriento hecho ocurrió en presencia de la hermana del imputado, quien presenció el ataque antes de que el parricida intentara darse a la fuga sin éxito. Tras su captura, el sindicado fue trasladado a dependencias policiales, donde optó por abstenerse de declarar ante el Ministerio Público, a pesar de la contundencia de los testimonios y las pruebas colectadas en la escena.

La víctima era un conocido prestamista del municipio de Montero, cuya trágica muerte ha generado una profunda indignación entre los vecinos y allegados que conocían su trayectoria. El cuerpo de Juan Tola Franco ha sido trasladado hasta la localidad de Rincón de Palometa, en el municipio de Portachuelo, lugar donde sus familiares y amigos le darán la cristiana sepultura.

Situación jurídica del agresor

En las próximas horas, el aprehendido será puesto ante un juez cautelar para responder por el delito de parricidio, enfrentando la posibilidad de la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto. La Fiscalía pedirá la detención preventiva basándose en el riesgo de fuga y la gravedad de las heridas que terminaron con la vida del padre de familia.

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