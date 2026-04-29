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Economía

Comité Multisectorial rechaza el incremento salarial de la COB

El bloque multisectorial ratifica su rechazo al pliego petitorio obrero, calificando cualquier incremento como una medida nefasta.

Ximena Rodriguez

29/04/2026 18:26

Foto: Red Uno.
Bolivia

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El Comité Multisectorial se ha declarado en estado de emergencia ante la reciente solicitud de incremento salarial presentada por la Central Obrera Boliviana (COB). Osvaldo Barriga, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), fue contundente al señalar que la organización matriz de los trabajadores no refleja el sentir de la mayoría nacional.

“La COB no representa ni siquiera el 15% de los trabajadores, ya que nosotros, desde gremialistas hasta exportadores, trabajamos por cuenta propia y no nos sentimos identificados con sus medidas”, afirmó el líder empresarial. Barriga sentenció que la implementación de este tipo de políticas sería destructiva para la estabilidad: “Un incremento salarial en este momento es nefasto para cualquiera de nosotros”.

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