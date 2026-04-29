Senasir habilita días especiales para pagos de rentas a domicilio; así puede lograr la asistencia

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) habilita días especiales para pagos de rentas a domicilio con el fin de facilitar el proceso a sus beneficiarios. Esta medida busca optimizar la entrega de las rentas correspondientes al mes de abril, asegurando que los adultos mayores eviten traslados innecesarios.

Las autoridades han diseñado un esquema escalonado que permite una distribución eficiente de los recursos económicos en todo el territorio nacional. Los rentistas y derechohabientes podrán acceder a su dinero mediante tres vías principales que se activarán de manera progresiva durante la primera semana de mayo.

Cronograma y abono en cuentas bancarias

La primera fase del cronograma iniciará este sábado 2 de mayo para todos aquellos ciudadanos que utilizan el sistema de abono en cuenta bancaria. Esta modalidad electrónica representa la opción más ágil, permitiendo a los usuarios disponer de sus fondos sin necesidad de acudir a las ventanillas físicas.

Para quienes prefieren la atención tradicional, el pago presencial en entidades financieras estará disponible a partir del lunes 4 de mayo en horarios habituales. Se recomienda a los beneficiarios portar sus documentos de identidad vigentes para evitar cualquier contratiempo durante el proceso de verificación en caja.

Atención domiciliaria y soporte digital

La gran novedad del periodo es que el Senasir habilita días especiales para pagos de rentas a domicilio empezando el martes 5 de mayo. Este servicio está especialmente dirigido a los sectores más vulnerables del sistema que requieren una atención personalizada en sus lugares de residencia.

Finalmente, la institución ha reforzado sus canales de comunicación directa para resolver cualquier inquietud de los rentistas sobre las fechas asignadas. Los interesados pueden contactarse vía WhatsApp al número 71532879 para recibir asistencia técnica y detalles específicos sobre la llegada de las brigadas móviles.

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