Cuenta regresiva: Mañana se sortea el premio mayor de Bs 300.000 de la Lotería Nacional

La espera está por terminar. La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (Lonabol) anunció que todo está listo para el gran sorteo que se llevará a cabo este jueves 30 de abril, donde un afortunado ganador podrá llevarse el Premio Mayor de Bs 300.000.

Última oportunidad para participar

Con el objetivo de que nadie se quede fuera, la institución reforzó la disponibilidad de billetes en su plataforma digital. Gracias a esta ampliación de stock, los interesados pueden adquirir sus números de manera inmediata a través de la tienda virtual oficial: tienda.lonabol.gob.bo.

Nancy Muñoz, Directora de Operaciones de Lonabol, enfatizó que la modalidad virtual ha sido clave para que ciudadanos de todo el país, e incluso bolivianos en el exterior, puedan probar su suerte sin necesidad de acudir a un punto físico.

Solidaridad en cada billete

Además de la posibilidad de ganar premios en efectivo, Lonabol recordó el carácter benéfico de esta actividad. El costo de cada billete es de Bs 30, y los fondos recaudados tienen un destino noble: financiar programas de ayuda social y salud dirigidos a los sectores más vulnerables de Bolivia.

“Al comprar un billete, la población no solo juega por un premio, sino que se convierte en un brazo solidario para quienes más lo necesitan”, señala el comunicado de la entidad.

¿Cómo comprar tu billete hoy?

Ingresa a la página oficial: tienda.lonabol.gob.bo. Elige tus números favoritos de forma rápida y segura. Escanea el código QR para realizar el pago electrónico. Participa y espera los resultados del sorteo de mañana.

La Lotería Nacional insta a la población a realizar sus compras únicamente por los canales oficiales para garantizar la seguridad de su participación. ¡Mañana podrías ser tú el próximo ganador!

Mira la programación en Red Uno Play