Lo que comenzó como una jornada de júbilo patriótico en la aldea de Bilochpura, en el estado de Uttar Pradesh, se transformó en una vigilia de angustia. Yusuf, un hombre de 32 años, se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Meerut tras sufrir un impactante accidente que fue captado en video por los presentes.

En el marco de la Tiranga Yatra (desfile de la bandera tricolor) por el 75.º aniversario de la Independencia de la India, cientos de aldeanos celebraban con música y danzas al ritmo de un DJ local. En medio del entusiasmo, Yusuf escaló la puerta principal de la aldea —una estructura monumental de aproximadamente 9 metros de altura— con el objetivo de izar la bandera nacional.

Tras cumplir con el acto y permanecer unos minutos en la cima, el joven inició el descenso. Fue en ese momento cuando, según testigos y reportes policiales, su cuerpo hizo contacto accidental con un cable de alta tensión que cruzaba sobre la estructura.

La descarga eléctrica fue inmediata y dejó a Yusuf inconsciente al instante. Sin control de su cuerpo, el hombre cayó al vacío desde una altura equivalente a un tercer piso. El video del incidente, que circula de forma masiva en redes sociales, muestra el momento exacto en que la música se interrumpe por los gritos de horror de los asistentes mientras el cuerpo impacta contra el suelo.

Los servicios de emergencia y los propios aldeanos trasladaron rápidamente a la víctima a un centro médico en la ciudad de Meerut.

Los médicos del Hospital Médico de Meerut han calificado el estado de Yusuf como "extremadamente crítico".

Lesiones reportadas: Además de las quemaduras internas provocadas por la descarga de alta tensión, el paciente presenta múltiples traumatismos debido al impacto contra el pavimento.

Pronóstico: Reservado. El equipo médico ha indicado que las lesiones derivadas de una caída de tal magnitud suelen ser fatales o dejar secuelas permanentes.

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Con datos de Amarujala, Bhaskar y News18.