¿Piensas salir de viaje? Este es el reporte de carreteras de la ABC para este miércoles

Hay tres departamentos que tienen restricciones en las carreteras principales por trabajos de mantenimiento.
29/04/2026 17:12
Escuchar esta nota
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha actualizado el reporte de transitabilidad para hoy, 29 de abril de 2026, destacando las condiciones y restricciones en diversas vías del país. La ABC gestiona un total de 18.122 kilómetros de la Red Vial Fundamental (R.V.F.), con un enfoque en la rehabilitación y conservación de carreteras. A continuación, se detallan los puntos más relevantes en el reporte de transitabilidad:
Pando
Santa Cruz
Tarija
Puedes revisar los reportes de las carreteras en tiempo real sobre cortes o estado de las mismas visitando su página web oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo.
En caso de emergencia, la ABC pone a disposición su número de WhatsApp: 71219232.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:55
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
20:55
22:00
00:00
01:00