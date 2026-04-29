TEMAS DE HOY:
secuestro Parricidio en Montero atraco violento

25ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Piensas salir de viaje? Este es el reporte de carreteras de la ABC para este miércoles

Hay tres departamentos que tienen restricciones en las carreteras principales por trabajos de mantenimiento.

Juan Marcelo Gonzáles

29/04/2026 17:12

Foto: Carretera La Paz - Oruro (ABC)
La Paz

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha actualizado el reporte de transitabilidad para hoy, 29 de abril de 2026, destacando las condiciones y restricciones en diversas vías del país. La ABC gestiona un total de 18.122 kilómetros de la Red Vial Fundamental (R.V.F.), con un enfoque en la rehabilitación y conservación de carreteras. A continuación, se detallan los puntos más relevantes en el reporte de transitabilidad:

Pando

  • La Floresta – Santa Elena: Restricción vehicular especial por trabajos de conservación vial. Se recomienda transitar con precaución desde San Miguel hasta Santa Rita.
  • Santa Elena – Puerto Rico: Restricción vehicular especial. Se realizan trabajos de conservación vial desde Santa Lucía hasta Puerto Rico, con precaución.
  • Porvenir – Km 185: Restricción vehicular especial. Tramo en construcción desde Porvenir hasta Monte Alegre, transitar con precaución.

Santa Cruz

  • San Lorenzo – Salinas: Actualmente no transitable debido a inundación. Se está esperando que bajen las aguas en el Puente San Miguelito.
  • La Angostura – Samaipata: Transitable con precaución debido a deslizamientos constantes por las características geológicas de la zona.

Tarija

  • Entre Ríos – Tacuarandi: Transitable con precaución, debido a condiciones adversas.
  • Tacuarandi – Alto de Zarzas: Transitable con precaución.
  • Nogalitós – San Telmo: Transitable con precaución. Colapso de muro de contención.

Puedes revisar los reportes de las carreteras en tiempo real sobre cortes o estado de las mismas visitando su página web oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo.

En caso de emergencia, la ABC pone a disposición su número de WhatsApp: 71219232.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD