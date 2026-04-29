¿Piensas salir de viaje? Este es el reporte de carreteras de la ABC para este miércoles

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha actualizado el reporte de transitabilidad para hoy, 29 de abril de 2026, destacando las condiciones y restricciones en diversas vías del país. La ABC gestiona un total de 18.122 kilómetros de la Red Vial Fundamental (R.V.F.), con un enfoque en la rehabilitación y conservación de carreteras. A continuación, se detallan los puntos más relevantes en el reporte de transitabilidad:

Pando

La Floresta – Santa Elena: Restricción vehicular especial por trabajos de conservación vial. Se recomienda transitar con precaución desde San Miguel hasta Santa Rita.

Santa Elena – Puerto Rico: Restricción vehicular especial. Se realizan trabajos de conservación vial desde Santa Lucía hasta Puerto Rico, con precaución.

Porvenir – Km 185: Restricción vehicular especial. Tramo en construcción desde Porvenir hasta Monte Alegre, transitar con precaución.

Santa Cruz

San Lorenzo – Salinas: Actualmente no transitable debido a inundación. Se está esperando que bajen las aguas en el Puente San Miguelito.

La Angostura – Samaipata: Transitable con precaución debido a deslizamientos constantes por las características geológicas de la zona.

Tarija

Entre Ríos – Tacuarandi: Transitable con precaución, debido a condiciones adversas.

Tacuarandi – Alto de Zarzas: Transitable con precaución.

Nogalitós – San Telmo: Transitable con precaución. Colapso de muro de contención.

Puedes revisar los reportes de las carreteras en tiempo real sobre cortes o estado de las mismas visitando su página web oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo.

En caso de emergencia, la ABC pone a disposición su número de WhatsApp: 71219232.

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