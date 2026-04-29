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Internacional

Migrantes protestan en embajada de Gambia en Madrid por falta de turnos de regularización

El incidente evidencia la presión sobre embajadas y oficinas migratorias por la alta demanda de trámites de regularización, generando filas y conflictos en España.

Cristina Cotari

29/04/2026 10:34

Inmigrantes irrumpen en embajada de Gambia. Foto: RC Noticias
Madrid, España

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Momentos de tensión se registraron en Madrid, España, cuando decenas de inmigrantes intentaron ingresar por la fuerza a la embajada de Gambia ante el colapso en la entrega de documentos necesarios para su regularización.

Desde la noche anterior, numerosas personas permanecían en fila a las afueras de la sede diplomática con la esperanza de obtener un turno para tramitar el certificado de vulnerabilidad, un requisito clave para acceder a procesos de regularización extraordinaria o ayudas en el país.

Sin embargo, al inicio de la jornada se informó que los cupos ya estaban agotados, lo que generó molestia y desesperación. En ese contexto, algunos intentaron saltar la verja e ingresar al recinto, provocando empujones y escenas de tensión.

El incidente refleja la presión sobre embajadas y oficinas migratorias debido a la alta demanda de trámites en el marco del proceso de regularización impulsado por el Gobierno español, lo que ha generado largas filas y episodios de conflicto en distintos puntos del país.
 

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