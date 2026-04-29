El incidente evidencia la presión sobre embajadas y oficinas migratorias por la alta demanda de trámites de regularización, generando filas y conflictos en España.
29/04/2026 10:34
Escuchar esta nota
Momentos de tensión se registraron en Madrid, España, cuando decenas de inmigrantes intentaron ingresar por la fuerza a la embajada de Gambia ante el colapso en la entrega de documentos necesarios para su regularización.
Desde la noche anterior, numerosas personas permanecían en fila a las afueras de la sede diplomática con la esperanza de obtener un turno para tramitar el certificado de vulnerabilidad, un requisito clave para acceder a procesos de regularización extraordinaria o ayudas en el país.
Sin embargo, al inicio de la jornada se informó que los cupos ya estaban agotados, lo que generó molestia y desesperación. En ese contexto, algunos intentaron saltar la verja e ingresar al recinto, provocando empujones y escenas de tensión.
El incidente refleja la presión sobre embajadas y oficinas migratorias debido a la alta demanda de trámites en el marco del proceso de regularización impulsado por el Gobierno español, lo que ha generado largas filas y episodios de conflicto en distintos puntos del país.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30