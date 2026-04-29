García revela correos que ordenaban modificar valores tras compra de bonos en el BCB

El viceministro de Transparencia, Yamil García, confirmó este martes la aprehensión del expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Roger Rojas, en el marco de una investigación por presunta conducta antieconómica vinculada a la compra de bonos soberanos con sobreprecio.

De acuerdo con la autoridad, el daño económico identificado asciende a 142,3 millones de dólares, cifra que surge de un informe de auditoría emitido en marzo de 2026.

“Estamos identificando un total de 142,3 millones de dólares de daño económico y es preciso señalar que este monto emerge de un informe de auditoría que fue emitido en marzo del 2026”, señaló García, quien explicó que las operaciones observadas consisten en la adquisición de bonos a precios superiores a los del mercado.

El viceministro detalló que el BCB habría adquirido bonos muy por encima de su valor real de mercado, pagando casi el doble en operaciones que, según la investigación, se repitieron en al menos siete ocasiones.

“Esto no pasa simplemente por un ejercicio de tipo financiero, hay muchos detalles que le dan el contenido penal”, afirmó, al señalar que existen correos electrónicos que instruirían modificar registros contables posteriores a las transacciones.

Según la autoridad, inicialmente las operaciones fueron registradas a valor de mercado, sin embargo, posteriormente se habría instruido cambiar esos registros al valor de adquisición.

García también indicó que la decisión de pagar con sobreprecio habría sido asumida por el propio Banco Central, a través de su comité de operaciones del mercado abierto y sus autoridades.

Asimismo, explicó que siete entidades financieras que vendieron los bonos serán convocadas a declarar en calidad de testigos dentro del proceso, aunque aclaró que la investigación se centra en la decisión institucional del BCB.

“Todos pueden declarar y ser cooperadores necesarios con los detalles que han dado lugar a este resultado dañino para la economía nacional”, sostuvo.

El caso continúa en investigación y en las próximas horas se desarrollará la audiencia cautelar, donde un juez definirá las medidas que enfrentarán los implicados.

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