Conmoción en Cusco: investigan crimen de un músico tras hallazgo de restos en una vivienda

La desaparición de Rudhy Benavides Charalla, integrante del coro “Las Chayñas del Taytacha de los Temblores”, derivó en un caso que ha generado profunda consternación en la región del Cusco.

Tras varios días de búsqueda, la Policía Nacional del Perú confirmó el hallazgo de restos humanos en una vivienda, lo que derivó en la aprehensión de dos sospechosos vinculados al hecho.

De acuerdo con el coronel Carlos Guizado, las investigaciones apuntan a que la víctima habría sido atacada dentro del inmueble, donde posteriormente se encontraron evidencias clave para el caso.

Las autoridades realizan pericias para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades de los implicados.

Dos sospechosos aprehendidos

Entre los detenidos se encuentran:

Gabriel Condori

Óscar Franco

Ambos permanecen bajo investigación mientras el Ministerio Público avanza en la recolección de pruebas. Se dispuso una detención preliminar por siete días.

La madre de la víctima, Aydé Charalla, expresó su dolor y exigió justicia, tras haber impulsado personalmente la búsqueda de su hijo.

El caso generó indignación en la población y reavivó el debate sobre la violencia y la seguridad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido, mientras se realizan operativos y análisis adicionales en la zona.

El caso sigue en desarrollo y mantiene en alerta a la comunidad, que espera respuestas claras y sanciones conforme a la ley.

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