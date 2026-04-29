Clausuran alojamiento que operaba de forma irregular en el centro de Cochabamba

Un operativo conjunto permitió la clausura de un alojamiento que operaba como lenocinio clandestino en plena zona céntrica de Cochabamba.

El inmueble, ubicado en la avenida Nataniel Aguirre entre Ladislao Cabrera y Calama, fue intervenido por personal de la Intendencia Municipal, que llegó al lugar tras recibir una denuncia.

Intervención a plena luz del día

Las imágenes del operativo muestran el ingreso de funcionarios municipales junto a efectivos policiales, quienes verificaron que el establecimiento no cumplía con las condiciones ni autorizaciones para su funcionamiento.

Según el reporte preliminar, el lugar operaba de forma clandestina y a plena luz del día, lo que generó preocupación entre vecinos del sector.

Clausura inmediata

Tras la inspección, las autoridades procedieron a la clausura del alojamiento, colocando los precintos correspondientes para evitar que continúe operando.

El caso quedó en manos de las instancias correspondientes para determinar posibles sanciones y responsabilidades.

Control en zonas céntricas

Desde la Intendencia se recordó que este tipo de operativos forman parte de los controles permanentes en áreas urbanas, con el objetivo de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.

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