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Policial

Clausuran alojamiento que operaba de forma irregular en el centro de Cochabamba

El operativo se realizó en una céntrica calle tras una denuncia. Personal municipal y policial intervino el lugar y procedió a su clausura inmediata.

Red Uno de Bolivia

29/04/2026 13:27

Clausuran lenocinio clandestino en el centro de Cochabamba. Foto Intendencia.
Cochabamba, Bolivia

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Un operativo conjunto permitió la clausura de un alojamiento que operaba como lenocinio clandestino en plena zona céntrica de Cochabamba.

El inmueble, ubicado en la avenida Nataniel Aguirre entre Ladislao Cabrera y Calama, fue intervenido por personal de la Intendencia Municipal, que llegó al lugar tras recibir una denuncia.

Intervención a plena luz del día

Las imágenes del operativo muestran el ingreso de funcionarios municipales junto a efectivos policiales, quienes verificaron que el establecimiento no cumplía con las condiciones ni autorizaciones para su funcionamiento.

Según el reporte preliminar, el lugar operaba de forma clandestina y a plena luz del día, lo que generó preocupación entre vecinos del sector.

Clausura inmediata

Tras la inspección, las autoridades procedieron a la clausura del alojamiento, colocando los precintos correspondientes para evitar que continúe operando.

El caso quedó en manos de las instancias correspondientes para determinar posibles sanciones y responsabilidades.

Control en zonas céntricas

Desde la Intendencia se recordó que este tipo de operativos forman parte de los controles permanentes en áreas urbanas, con el objetivo de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.

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