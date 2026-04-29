Clausuran alojamiento que operaba de forma irregular en el centro de Cochabamba

El operativo se realizó en una céntrica calle tras una denuncia. Personal municipal y policial intervino el lugar y procedió a su clausura inmediata.
29/04/2026 13:27
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Un operativo conjunto permitió la clausura de un alojamiento que operaba como lenocinio clandestino en plena zona céntrica de Cochabamba.
El inmueble, ubicado en la avenida Nataniel Aguirre entre Ladislao Cabrera y Calama, fue intervenido por personal de la Intendencia Municipal, que llegó al lugar tras recibir una denuncia.
Intervención a plena luz del día
Las imágenes del operativo muestran el ingreso de funcionarios municipales junto a efectivos policiales, quienes verificaron que el establecimiento no cumplía con las condiciones ni autorizaciones para su funcionamiento.
Según el reporte preliminar, el lugar operaba de forma clandestina y a plena luz del día, lo que generó preocupación entre vecinos del sector.
Clausura inmediata
Tras la inspección, las autoridades procedieron a la clausura del alojamiento, colocando los precintos correspondientes para evitar que continúe operando.
El caso quedó en manos de las instancias correspondientes para determinar posibles sanciones y responsabilidades.
Control en zonas céntricas
Desde la Intendencia se recordó que este tipo de operativos forman parte de los controles permanentes en áreas urbanas, con el objetivo de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.
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