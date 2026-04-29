TEMAS DE HOY:
Douglas Queiroz Ramos Parricidio en Montero ACCIDENTE

18ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Extranjero fue acribillado en Puerto Quijarro por no cumplir con la entrega de una carga, según la Policía

La víctima se encontraba consumiendo alimentos en un local cuando varios hombres armados, también de nacionalidad brasileña, llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra él y su acompañante, según el comandante de la Policía, David Gómez.

Red Uno de Bolivia

29/04/2026 11:37

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz de la Sierra, coronel Jhenky David Gómez Córdova. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un ciudadano brasileño perdió la vida tras ser atacado a tiros en el municipio de Puerto Quijarro, Santa Cruz, en un hecho violento que además dejó gravemente herida a la mujer que lo acompañaba. Los autores del crimen se dieron a la fuga y son buscados por las autoridades.

De acuerdo con el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz de la Sierra, coronel Jhenky David Gómez Córdova, la víctima se encontraba consumiendo alimentos en un local cuando varios hombres armados, también de nacionalidad brasileña, llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra él y su acompañante.

Ambos heridos fueron trasladados de inmediato a un centro médico; sin embargo, el ciudadano brasileño falleció a causa de la gravedad de sus heridas, mientras que la mujer continúa recibiendo atención médica.

Según la información preliminar brindada por la autoridad policial, el caso estaría relacionado con actividades de narcotráfico. El fallecido presuntamente tendría vínculos con el Primer Comando de la Capital, organización criminal conocida como PCC.

La Policía sostiene que la víctima no habría cumplido con la entrega de una carga encomendada por dicha estructura delictiva, situación que habría derivado en represalias internas. De acuerdo con la investigación inicial, integrantes del grupo criminal habrían ordenado su ejecución.

“Este caso está relacionado con temas de narcotráfico, ya que este sujeto, de acuerdo con la información que se tiene, sería integrante del PCC (Primer Comando de la Capital). Presuntamente, no habría cumplido con la entrega de una carga a esta organización criminal. En virtud de ello, enviaron a lo que ellos denominan ‘disciplina’ para inducirlo a cumplir con su obligación. Ante el incumplimiento, miembros de esta organización criminal determinaron quitarle la vida”, afirmó el coronel Gómez.

Las investigaciones continúan para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque, además de establecer la participación de otras personas en este hecho ocurrido en la zona fronteriza.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD