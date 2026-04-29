Un ciudadano brasileño perdió la vida tras ser atacado a tiros en el municipio de Puerto Quijarro, Santa Cruz, en un hecho violento que además dejó gravemente herida a la mujer que lo acompañaba. Los autores del crimen se dieron a la fuga y son buscados por las autoridades.

De acuerdo con el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz de la Sierra, coronel Jhenky David Gómez Córdova, la víctima se encontraba consumiendo alimentos en un local cuando varios hombres armados, también de nacionalidad brasileña, llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra él y su acompañante.

Ambos heridos fueron trasladados de inmediato a un centro médico; sin embargo, el ciudadano brasileño falleció a causa de la gravedad de sus heridas, mientras que la mujer continúa recibiendo atención médica.

Según la información preliminar brindada por la autoridad policial, el caso estaría relacionado con actividades de narcotráfico. El fallecido presuntamente tendría vínculos con el Primer Comando de la Capital, organización criminal conocida como PCC.

La Policía sostiene que la víctima no habría cumplido con la entrega de una carga encomendada por dicha estructura delictiva, situación que habría derivado en represalias internas. De acuerdo con la investigación inicial, integrantes del grupo criminal habrían ordenado su ejecución.

“Este caso está relacionado con temas de narcotráfico, ya que este sujeto, de acuerdo con la información que se tiene, sería integrante del PCC (Primer Comando de la Capital). Presuntamente, no habría cumplido con la entrega de una carga a esta organización criminal. En virtud de ello, enviaron a lo que ellos denominan ‘disciplina’ para inducirlo a cumplir con su obligación. Ante el incumplimiento, miembros de esta organización criminal determinaron quitarle la vida”, afirmó el coronel Gómez.

Las investigaciones continúan para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque, además de establecer la participación de otras personas en este hecho ocurrido en la zona fronteriza.

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