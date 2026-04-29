“Más bien no me alzó”: Triple colisión entre la Alemana y Beni deja daños materiales y caos vehicular

Uno de los afectados relató que su vehículo presentó una falla mecánica en plena avenida, por lo que decidió estacionarse a un costado con las luces de parqueo encendidas para advertir a los demás conductores.
29/04/2026 8:42
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Un triple accidente de tránsito se registró la jornada de este miércoles en la intersección de la avenida Alemania y avenida Beni, en el segundo anillo de Santa Cruz de la Sierra, dejando daños materiales y generando congestionamiento vehicular en la zona.
Uno de los afectados relató que su vehículo presentó una falla mecánica en plena avenida, por lo que decidió estacionarse a un costado con las luces de parqueo encendidas para advertir a los demás conductores.
“Mi movilidad se fregó de la cremallera. Me puse a un lado con luces de parqueo para que los otros vehículos pasen. El auto verde se hizo a un lado, pero el auto gris venía con fuerza, lo golpeó a él y él a mí. El más afectado es el auto verde”, señaló.
El conductor también aseguró que el vehículo gris circulaba a alta velocidad. “Venía a toda velocidad, más bien no me alzó porque yo estaba atrás”, agregó.
Un efectivo policial informó que no se registraron personas heridas. “Ningún herido, solo daños materiales”, indicó.
Asimismo, recomendó a los conductores manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse por el carril derecho para evitar nuevos hechos similares.
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