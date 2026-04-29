“Más bien no me alzó”: Triple colisión entre la Alemana y Beni deja daños materiales y caos vehicular

Un triple accidente de tránsito se registró la jornada de este miércoles en la intersección de la avenida Alemania y avenida Beni, en el segundo anillo de Santa Cruz de la Sierra, dejando daños materiales y generando congestionamiento vehicular en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, en el hecho estuvieron involucrados tres motorizados, que tras la colisión quedaron sobre la vía pública, dificultando la circulación de otros conductores.

Uno de los afectados relató que su vehículo presentó una falla mecánica en plena avenida, por lo que decidió estacionarse a un costado con las luces de parqueo encendidas para advertir a los demás conductores.

“Mi movilidad se fregó de la cremallera. Me puse a un lado con luces de parqueo para que los otros vehículos pasen. El auto verde se hizo a un lado, pero el auto gris venía con fuerza, lo golpeó a él y él a mí. El más afectado es el auto verde”, señaló.

El conductor también aseguró que el vehículo gris circulaba a alta velocidad. “Venía a toda velocidad, más bien no me alzó porque yo estaba atrás”, agregó.

Hasta el lugar llegó personal de la Unidad Operativa de Tránsito, que inició las investigaciones correspondientes para establecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.

Un efectivo policial informó que no se registraron personas heridas. “Ningún herido, solo daños materiales”, indicó.

Asimismo, recomendó a los conductores manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse por el carril derecho para evitar nuevos hechos similares.

Mira la programación en Red Uno Play