Estudiantes evitan accidente tras desmayo de conductor de autobús

Cinco estudiantes de una escuela secundaria en Mississippi fueron aclamados como héroes luego de intervenir oportunamente para detener el autobús en el que viajaban, tras el repentino desmayo del conductor.

El incidente se registró mientras el vehículo estaba en movimiento, generando momentos de tensión entre los pasajeros. Ante la emergencia, los estudiantes reaccionaron con rapidez y coordinación, logrando tomar el control de la situación y frenar el autobús de manera segura, evitando un posible accidente.

Testigos destacaron la valentía de los jóvenes, quienes actuaron sin dudar pese al riesgo.

“Fue una reacción inmediata que evitó una tragedia”, señalaron desde el entorno escolar.

Las autoridades educativas y locales reconocieron el accionar de los estudiantes, subrayando que su intervención fue clave para proteger la vida de todos los ocupantes del vehículo.

El conductor, por su parte, recibió atención médica tras el incidente, mientras se investigan las causas del desmayo.

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