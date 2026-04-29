"Estoy salvando mi vida": Brasileño de 200 kg conmueve al mundo al completar una maratón

El influencer brasileño Júlio Mamute se convirtió en sensación mundial luego de completar una prueba de 10 kilómetros en la Maratona da Europa, realizada en Aveiro. Con un peso cercano a los 200 kilos, su llegada a la meta —tras casi dos horas de recorrido— se viralizó en redes sociales, superando los 3,4 millones de visualizaciones.

El momento más emotivo se vivió al finalizar la carrera, cuando Mamute abrazó a otros corredores, visiblemente emocionado. En sus redes, el brasileño se define con una frase que ha conmovido a miles:

“Soy el último mamut vivo, que se niega a ser extinguido”.

Su historia de superación comenzó mucho antes. Originario de Recife, llegó a pesar 300 kilos y encontró en la natación una salida para transformar su vida. Con disciplina y constancia logró perder más de 100 kilos, y posteriormente descubrió su pasión por las carreras de calle, especialmente tras participar en la tradicional Carrera de San Silvestre.

Mamute aclara que no compite como un atleta profesional.

“No corro, camino a mi ritmo, uso bastón y paro cuando lo necesito”, explica. Aun así, se ha propuesto un reto ambicioso: participar en seis maratones alrededor del mundo en menos de 60 días, incluyendo ciudades como Mendoza, Santiago, Río de Janeiro, Phuket y Tromso.

Antes de su viaje a Portugal, incluso enfrentó un obstáculo inesperado: quedó atrapado en un edificio por un corte de energía y tuvo que descender 21 pisos por las escaleras, poniendo a prueba su resistencia. Lejos de rendirse, continuó con su preparación y logró completar el desafío.

Más allá de las marcas, Mamute asegura que su objetivo es inspirar:

“Tal vez estoy salvando mi vida, pero también puedo estar ayudando a alguien más a levantarse y seguir adelante”. Su historia demuestra que la verdadera maratón no siempre se corre en una pista, sino en la vida misma.

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