¿Sin planes para el feriado? Kandire te espera con promos y naturaleza

El bioparque ofrece promociones especiales, actividades al aire libre y gastronomía típica para disfrutar el feriado del 1 de mayo en familia.
29/04/2026 14:05
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Este viernes 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajo, es la oportunidad perfecta para salir de la rutina y compartir en familia. Una de las opciones más atractivas es Kandire Bioparque, que prepara una jornada llena de actividades, naturaleza y promociones especiales.
Un día en contacto con la naturaleza
Tras la reciente conmemoración del Día Mundial de la Tierra, el bioparque invita especialmente a los más pequeños a participar en actividades como el plantado de arbolitos, fomentando el cuidado del medio ambiente.
Además, los visitantes podrán conocer una gran variedad de animales de granja y disfrutar de espacios abiertos ideales para relajarse.
Gastronomía y tradición
El paseo también incluye una experiencia gastronómica con lo mejor de la comida típica cruceña, acompañada de música y un ambiente pensado para compartir momentos especiales.
“Invitamos a todos los trabajadores a desconectarse de la rutina y venir a disfrutar de un día en la naturaleza sin salir de la ciudad”, señalaron desde el bioparque.
Promociones y detalles
Este feriado puede ser la excusa perfecta para cambiar el ritmo, respirar aire fresco y compartir en familia una jornada distinta, rodeada de naturaleza, sabores y diversión.
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