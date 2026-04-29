¿Sin planes para el feriado? Kandire te espera con promos y naturaleza

Este viernes 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajo, es la oportunidad perfecta para salir de la rutina y compartir en familia. Una de las opciones más atractivas es Kandire Bioparque, que prepara una jornada llena de actividades, naturaleza y promociones especiales.

Un día en contacto con la naturaleza

Tras la reciente conmemoración del Día Mundial de la Tierra, el bioparque invita especialmente a los más pequeños a participar en actividades como el plantado de arbolitos, fomentando el cuidado del medio ambiente.

Además, los visitantes podrán conocer una gran variedad de animales de granja y disfrutar de espacios abiertos ideales para relajarse.

Gastronomía y tradición

El paseo también incluye una experiencia gastronómica con lo mejor de la comida típica cruceña, acompañada de música y un ambiente pensado para compartir momentos especiales.

“Invitamos a todos los trabajadores a desconectarse de la rutina y venir a disfrutar de un día en la naturaleza sin salir de la ciudad”, señalaron desde el bioparque.

Promociones y detalles

Ingreso: Bs 50 por persona

Bs 50 por persona Horarios: de 10:00 a 18:00 (incluye feriado)

de 10:00 a 18:00 (incluye feriado) Ubicación: Av. Villa Fraterna 2, entre 7mo y 8vo anillo

Av. Villa Fraterna 2, entre 7mo y 8vo anillo Reservas: 766-91956

Este feriado puede ser la excusa perfecta para cambiar el ritmo, respirar aire fresco y compartir en familia una jornada distinta, rodeada de naturaleza, sabores y diversión.

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