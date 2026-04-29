Llega la Luna llena de mayo: cuándo verla y por qué la llaman “Luna de Flores”

Este viernes 1 de mayo de 2026 el cielo ofrecerá un espectáculo especial: la Luna entrará en su fase llena, uno de los momentos más impactantes del ciclo lunar.

Durante esta etapa, el satélite natural de la Tierra se muestra completamente iluminado desde nuestra perspectiva, reflejando la luz del Sol en toda su superficie visible. Es la fase en la que la Luna alcanza su mayor brillo, convirtiéndose en protagonista de la noche.

Las fases lunares —Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante— forman parte de un ciclo continuo conocido como lunación, que dura aproximadamente 29,5 días. A lo largo de este período, la Luna cambia su apariencia en el cielo según su posición respecto a la Tierra y el Sol.

¿Por qué se llama “Luna de Flores”?

La Luna llena de mayo es conocida como “Luna de Flores”, un nombre que proviene de tradiciones de pueblos originarios de América del Norte. La denominación hace referencia a la abundancia de flores que caracteriza esta época en el hemisferio norte, donde la primavera está en su punto más alto.

Más allá de la ciencia

Además de su explicación astronómica, la Luna llena ha estado rodeada históricamente de creencias y simbolismos. Aunque la ciencia no respalda su influencia directa en el comportamiento humano, muchas culturas la asocian con cambios emocionales, energía renovada o momentos de introspección.

Desde la astrología, por ejemplo, se interpreta como una etapa de plenitud y expresión emocional, ideal para cerrar ciclos o manifestar intenciones.

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