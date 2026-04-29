Una imagen captada por viajeros en plena carretera nocturna se volvió viral por su apariencia casi imposible: de un lado, una intensa tormenta; del otro, un sector completamente seco.

El contraste es tan marcado que muchos pensaron que se trataba de inteligencia artificial o una edición digital. Sin embargo, se trata de un fenómeno natural conocido como lluvia localizada, más común de lo que parece, aunque pocas veces tan visible.

Una tormenta en “modo selectivo”

En la escena se observa claramente cómo una cortina de lluvia cae con fuerza sobre un sector específico, mientras a pocos metros la carretera permanece seca, sin una sola gota.

Este tipo de fenómeno ocurre cuando pequeñas nubes de tormenta descargan agua de forma puntual, generando lo que se conoce como “chaparrones aislados”. Son lluvias intensas, pero concentradas en áreas muy reducidas.

¿Por qué pasa esto?

La atmósfera no se comporta de manera uniforme. Factores como el calor del suelo, la humedad y el movimiento del aire pueden generar tormentas muy localizadas.

En este caso, una nube cargada descargó toda su energía en un punto específico, creando esa división tan marcada que parece una línea invisible entre dos climas distintos.

Aunque este tipo de lluvias ocurre con frecuencia, no siempre se presenta de forma tan evidente como en esta escena. La combinación de oscuridad, iluminación y perspectiva hizo que el contraste se volviera aún más impactante.

Una vez más, la naturaleza demuestra que no necesita filtros ni efectos especiales para sorprender. A veces, la realidad supera cualquier imagen generada por computadora.

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