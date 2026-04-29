Guido Añez: “No hay democracia con exiliados ni presos políticos”

Después de 17 años fuera de Bolivia, Guido “Chelelo” Añez volvió a Santa Cruz y brindó una entrevista en el programa Que No Me Pierda en la que habló de su retorno, el tiempo vivido en el exterior y la posibilidad de contribuir en esta nueva etapa política del país.

“Muy contento. Como me dijo el hijo de un amigo: ‘Has vuelto por la puerta grande’”, expresó al iniciar la conversación, donde también contó que en sus primeras horas recorrió el mercado Mutualista y compartió con familiares y amigos.

Añez afirmó que encontró una ciudad muy distinta a la que dejó hace casi dos décadas. Señaló que observó crecimiento urbano, nuevas construcciones y una fuerte participación del sector privado en el desarrollo regional.

“Santa Cruz crece a pesar de que el sector público no apoya. Hay inversiones privadas, conexiones privadas, bomberos privados. Hay que rescatar el empuje de este pueblo”, sostuvo.

Durante la entrevista recordó que su salida del país no fue voluntaria y que abandonó Bolivia porque, según dijo, no estaban garantizadas las libertades democráticas.

“Nunca fue mi voluntad. Salimos porque no estaba garantizado vivir en libertad en mi país”, manifestó.

Contó que en el extranjero trabajó en diversas actividades, ya que no pudo ejercer la abogacía, y resaltó que siempre mantuvo el deseo de regresar a Bolivia. “Siempre soñé con volver, con estar en mi pueblo, reencontrarme con mi gente”, relató.

Añez indicó que hoy siente garantías para permanecer en Bolivia y atribuyó su retorno al actual contexto político surgido tras el voto ciudadano. “Ha sido el voto de la gente el que ha hecho que yo pueda retornar”, señaló.

Asimismo, pidió que otras personas que enfrentan procesos judiciales puedan volver al país. “No hay democracia con exiliados, no hay democracia con presos políticos, no hay democracia con perseguidos”, afirmó.

Consultado sobre una eventual participación en el gobierno o un cargo público, aseguró que no está buscando funciones estatales y que primero necesita conocer la nueva realidad boliviana.

“No me hallo en una situación de un cargo público. Son muchos años afuera. Tengo que reinsertarme y conocer este nuevo país”, indicó.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de colaborar desde distintos ámbitos. “Un empresario ayuda invirtiendo, un periodista informando la verdad, un abogado de acuerdo a las leyes, un político políticamente. Quiero ayudar si es necesario ayudar”, expresó.

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