Un día como hoy debutó Lamine Yamal, la joya que ilusiona al FC Barcelona

Hoy se cumplen tres años del debut profesional de Lamine Yamal, quien vistió por primera vez la camiseta del FC Barcelona bajo la dirección de Xavi Hernández, cuando apenas tenía 15 años y portaba el dorsal 41.

El 29 de abril de 2023, Yamal ingresó en la victoria 3-0 frente al Real Betis. El nacido en Rocafonda entró al minuto 86 en reemplazo de Gavi y, en pocos minutos, dejó destellos de su enorme talento que sorprendieron a propios y extraños.

Lo mostrado en aquel encuentro fue apenas un anticipo de lo que vendría en su carrera. Con el paso del tiempo, el joven atacante se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol mundial, aunque actualmente atraviesa una lesión en la antesala del Mundial 2026.

A su corta edad, Yamal ya suma importantes logros y reconocimientos individuales, como el Golden Boy, el Trofeo Kopa en dos ocasiones y el Premio Laureus al mejor deportista joven, además de un destacado segundo lugar en la última edición del Balón de Oro.

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