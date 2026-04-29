Confirman muerte de una mujer y cinco heridos tras vuelco de flota en Bermejo

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles 29 de abril, cerca de las 07:00, en la comunidad de Naranjo Dulce, a la altura del kilómetro 19 de la carretera Panamericana, en la ruta Bermejo–Tarija.

El hecho, reportado como un despiste seguido de vuelco, involucró a un bus interdepartamental de la empresa AySurBus que se dirigía desde La Paz con destino a Tarija y posteriormente Bermejo. El vehículo perdió el control en una curva mientras circulaba de norte a sur, desencadenando el siniestro.

Causas en investigación

De acuerdo con el comandante de Frontera Policial, Alexander Tejerina Méndez, el motorizado era conducido por José Luis D.M., acompañado por su relevo Johnny D.M. de 40 años.

Según el informe preliminar, el conductor realizaba por primera vez esta ruta, lo que sugiere un posible desconocimiento del trayecto. A esto se suman factores como el exceso de velocidad, la falta de precaución, la llovizna, la presencia de lodo en la vía y el peso de la carga transportada, entre ella coca y cajas.

Además, se estableció que la flota circulaba con aproximadamente una hora de adelanto respecto a su hoja de ruta.

“El hecho se produce por el exceso de velocidad y la imprudencia del conductor, sumado a las condiciones de la vía”, señaló la autoridad policial.

Rescate y víctimas

El accidente dejó como saldo una persona fallecida y cinco heridos, además de daños materiales de consideración.

La víctima fatal fue identificada como Carmen Cusi Joseas, de 73 años, quien quedó atrapada entre los fierros del bus. Fue rescatada con vida por equipos de emergencia y trasladada en ambulancia al hospital Virgen de Chaguaya; sin embargo, falleció en el trayecto.

El diagnóstico médico estableció politraumatismo y shock hipovolémico por aplastamiento.

Las labores de rescate contaron con la participación de bomberos voluntarios, personal naval, la Unidad de Gestión de Riesgos, SETAR y comunarios, quienes utilizaron herramientas como amoladoras para liberar a la víctima.

Heridos

Cinco personas resultaron heridas, entre ellas pasajeros y miembros de la tripulación:

Edwin Mamani Riquelme (27): politraumatismo

politraumatismo Kevin Ángel Carita (31): politraumatismo

politraumatismo Israel Alejandro Lazarte Balcázar (30): ayudante; politraumatismo y trauma en mano izquierda

ayudante; politraumatismo y trauma en mano izquierda Johnny Durán Mamani (40): conductor relevo; traumatismo y herida en la cabeza

conductor relevo; traumatismo y herida en la cabeza José Luis Durán Mamani: conductor; politraumatismo y contusión torácica

Todos fueron trasladados a centros de salud, mientras que el conductor permanece internado con diagnóstico reservado.

Investigación en curso

El caso será remitido al Ministerio Público para determinar responsabilidades. Se informó que el vehículo contaba con SOAT e inspección técnica vigentes, y que la empresa se hará cargo de los gastos médicos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores del transporte público a extremar precauciones, especialmente en condiciones climáticas adversas y rutas complejas.

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