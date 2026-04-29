Escapó por los techos: joven huye de falsos policías que intentaron secuestrarlo

Un intento de secuestro perpetrado por sujetos que se hacían pasar por policías generó alarma en la ciudad de El Alto, luego de que un joven lograra escapar de sus captores con ayuda de vecinos.

El hecho ocurrió en la zona de Tilata, donde la víctima acudió para comprar materiales de construcción. En ese lugar fue interceptado por un grupo de al menos seis personas con indumentaria policial, quienes lo redujeron y lo obligaron a subir a un minibús sin placa.

“Me golpearon con el arma y me subieron al vehículo”, relató el joven, quien explicó que no llevaba dinero en ese momento, ya que solo estaba verificando el material antes de concretar la compra.

Según su testimonio, los antisociales intentaron utilizar su teléfono celular para comunicarse con su esposa y hacerle creer que debía llevar el dinero al lugar. Sin embargo, en medio del trayecto, el joven aprovechó un descuido y escapó por una de las ventanas del minibús.

Tras huir, corrió varias cuadras y pidió ayuda a los vecinos, quienes al percatarse de la situación salieron en su auxilio. Durante la fuga, se habrían escuchado disparos de arma de fuego, aunque la víctima no resultó herida.

“Dispararon, pero gracias a Dios no me alcanzaron”, afirmó, señalando que teme por su seguridad, ya que presume haber sido previamente vigilado por los delincuentes.

El hecho se extendió hasta la zona de San Pedro de Laja, donde el joven ingresó a viviendas particulares y logró resguardarse mientras los sujetos escapaban.

Vecinos del sector denunciaron la ausencia de patrullaje policial y exigieron mayor presencia de efectivos ante el incremento de hechos delictivos bajo esta modalidad.

La Policía inició un proceso investigativo para identificar y capturar a los responsables, en medio de la preocupación por el uso de uniformes policiales como parte de este tipo de delitos.

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