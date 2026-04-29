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Una fallecida y cinco heridos: la lista de víctimas del vuelco de flota en Tarija

El accidente ocurrido la mañana de este miércoles en la ruta Bermejo–Tarija dejó una mujer fallecida y cinco personas heridas, entre pasajeros y tripulación.

Red Uno de Bolivia

29/04/2026 15:46

Una fallecida y cinco heridos: la lista de víctimas del vuelco de flota en Tarija. Foto El Chaqueñito.
Tarija, Bolivia

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Un trágico accidente de tránsito registrado la mañana del miércoles 29 de abril, en la comunidad de Naranjo Dulce, a la altura del kilómetro 19 de la carretera Panamericana, dejó como saldo una persona fallecida y cinco heridos, tras el despiste y vuelco de un bus interdepartamental.

Fallecida

  • Carmen Cusi Joseas, 73 años
  • Falleció en el trayecto al hospital Virgen de Chaguaya, luego de haber sido rescatada del interior del vehículo con graves lesiones.

Heridos

  • Edwin Mamani Riquelme, 27 años – Politraumatismo
  • Kevin Ángel Carita, 31 años – Politraumatismo
  • Israel Alejandro Lazarte Balcázar, 30 años (ayudante) – Politraumatismo y trauma en la mano izquierda
  • Johnny Durán Mamani, 40 años (conductor relevo) – Traumatismo, contusión y herida en la cabeza
  • José Luis Durán Mamani (conductor) – Politraumatismo y contusión de tórax

Los heridos fueron trasladados a centros médicos de la región, donde reciben atención. El conductor permanece con diagnóstico reservado.

El hecho involucra a un bus de servicio interdepartamental que cubría la ruta La Paz–Tarija–Bermejo. Las investigaciones preliminares señalan que el accidente habría sido provocado por exceso de velocidad, imprudencia y las condiciones de la vía, marcadas por llovizna y presencia de lodo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro.

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