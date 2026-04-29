Una fallecida y cinco heridos: la lista de víctimas del vuelco de flota en Tarija

Un trágico accidente de tránsito registrado la mañana del miércoles 29 de abril, en la comunidad de Naranjo Dulce, a la altura del kilómetro 19 de la carretera Panamericana, dejó como saldo una persona fallecida y cinco heridos, tras el despiste y vuelco de un bus interdepartamental.

Fallecida

Carmen Cusi Joseas, 73 años

Falleció en el trayecto al hospital Virgen de Chaguaya, luego de haber sido rescatada del interior del vehículo con graves lesiones.

Heridos

Edwin Mamani Riquelme, 27 años – Politraumatismo

– Politraumatismo Kevin Ángel Carita, 31 años – Politraumatismo

– Politraumatismo Israel Alejandro Lazarte Balcázar, 30 años (ayudante) – Politraumatismo y trauma en la mano izquierda

– Politraumatismo y trauma en la mano izquierda Johnny Durán Mamani, 40 años (conductor relevo) – Traumatismo, contusión y herida en la cabeza

– Traumatismo, contusión y herida en la cabeza José Luis Durán Mamani (conductor) – Politraumatismo y contusión de tórax

Los heridos fueron trasladados a centros médicos de la región, donde reciben atención. El conductor permanece con diagnóstico reservado.

El hecho involucra a un bus de servicio interdepartamental que cubría la ruta La Paz–Tarija–Bermejo. Las investigaciones preliminares señalan que el accidente habría sido provocado por exceso de velocidad, imprudencia y las condiciones de la vía, marcadas por llovizna y presencia de lodo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro.

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