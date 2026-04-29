Una fallecida y cinco heridos: la lista de víctimas del vuelco de flota en Tarija

El accidente ocurrido la mañana de este miércoles en la ruta Bermejo–Tarija dejó una mujer fallecida y cinco personas heridas, entre pasajeros y tripulación.
29/04/2026 15:46
Escuchar esta nota
Un trágico accidente de tránsito registrado la mañana del miércoles 29 de abril, en la comunidad de Naranjo Dulce, a la altura del kilómetro 19 de la carretera Panamericana, dejó como saldo una persona fallecida y cinco heridos, tras el despiste y vuelco de un bus interdepartamental.
Fallecida
Heridos
Los heridos fueron trasladados a centros médicos de la región, donde reciben atención. El conductor permanece con diagnóstico reservado.
El hecho involucra a un bus de servicio interdepartamental que cubría la ruta La Paz–Tarija–Bermejo. Las investigaciones preliminares señalan que el accidente habría sido provocado por exceso de velocidad, imprudencia y las condiciones de la vía, marcadas por llovizna y presencia de lodo.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
20:55
22:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:55
22:00