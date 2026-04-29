“Necesito transfusión de sangre”: adultos mayores imploran atención médica y piden levantar el paro

La crisis en los hospitales golpea con mayor dureza a la población más vulnerable. Adultos mayores y pacientes con enfermedades delicadas viven momentos de angustia mientras esperan atención médica, algunos incluso hasta las lágrimas, sin respuestas inmediatas.

Uno de los casos más dramáticos es el de Jorge Morales, de 79 años, quien junto a su esposa denunció haber sido rechazado en el Hospital San Juan de Dios y derivado a un hospital de segundo nivel.

“Está con anemia”, relató Fidelia Choqueticlla, esposa del paciente, al explicar la situación de salud de su marido.

Jorge contó que necesita con urgencia una transfusión de sangre y un espacio para ser internado. “Me falta sangre, necesito transfusión de sangre”, expresó con evidente preocupación.

El adulto mayor también enfrenta problemas de movilidad debido a la artrosis, lo que dificulta aún más su peregrinaje entre centros médicos. “No puedo caminar. Tengo que hacer un esfuerzo, ¿qué voy a hacer? No hay más”, lamentó.

A la crisis de salud se suma la económica. La pareja aseguró que vive en alquiler y no cuenta con recursos para acudir a una clínica privada ni para cubrir recetas médicas.

“Uno tuviera, va pues en cuanto al privado, pero no hay. Estamos en las últimas”, señaló Jorge.

Ante esta situación, los afectados pidieron que se levanten las medidas de presión que afectan la atención médica, con la esperanza de encontrar asistencia en cualquier centro hospitalario.

“Que levanten el paro así de una vez, de repente ya a cualquier médico donde vamos a ir nos van a atender”, pidió Fidelia.

Mientras tanto, cientos de pacientes continúan esperando una solución en medio de la incertidumbre y el sufrimiento.

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