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“No van a vivir de agua y del viento”: pacientes claman solución ante paro de salud de 72 horas

Un adulto mayor relató que acudió en busca de atención sin éxito. “Ahorita estamos con un paro de 72 horas… solamente Dios que nos dé fuerza”, lamentó.

Charles Muñoz Flores

21/04/2026 14:35

Pacientes quedan en incertidumbre por paro de salud: tratamientos y controles en riesgo. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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La medida de presión asumida por el sector salud, que cumple un paro de 72 horas, está generando serias dificultades para pacientes que requieren atención médica en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Usuarios denuncian la suspensión de consultas, retraso en tratamientos y falta de servicios básicos en hospitales públicos.

Muchos de los afectados llegan desde provincias, municipios e incluso otros departamentos, con la esperanza de recibir atención especializada. Sin embargo, se encuentran con puertas cerradas o con atención limitada, lo que agrava sus condiciones de salud.

“Somos pacientes y la verdad que nos afectan los paros, peor de tres días. Necesitamos atención médica y estudios”, expresó una de las personas perjudicadas. Otros testimonios advierten que la espera prolongada puede empeorar enfermedades, especialmente en casos delicados como cáncer o afecciones pulmonares.

Un adulto mayor relató que acudió en busca de atención sin éxito. “Ahorita estamos con un paro de 72 horas… solamente Dios que nos dé fuerza”, lamentó.

Desde el sector médico, un profesional explicó que la medida responde a la falta de pagos.

“Los paros se hacen porque nuestros trabajadores y colegas están sin recibir su salario desde hace más de dos meses”, indicó.

Los pacientes, si bien reconocen la situación de los médicos, piden una pronta solución por parte de las autoridades.

“Que les paguen a los médicos, no van a vivir de agua y del viento, pero tampoco pueden dejarnos sin atención”, manifestó otra paciente.

Asimismo, denunciaron que durante las noches la situación es más crítica, debido a la falta de farmacias abiertas o personal disponible para emergencias.

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