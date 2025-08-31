TEMAS DE HOY:
Maltrato animal en Cochabamba liberan a tres policías y un civil Feminicidio

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Héctor Garibay logró el séptimo lugar en la maratón de México

El fondista boliviano se mantuvo entre los primeros durante gran parte de la carrera y reafirma su récord nacional de 2023. 

Martin Suarez Vargas

31/08/2025 14:28

Garibay entre los africanos en la maratón de México. Foto: Internet.
México.

Escuchar esta nota

Héctor Garibay completó la Maratón de Ciudad de México, logrando la séptima posición en un evento que consagró al etíope Tadu Abate Deme como ganador, con un tiempo extraoficial de 2 horas, 11 minutos y 15 segundos. A pesar de no superar su marca personal de 2 horas, 8 minutos y 23 segundos establecida en 2023, el boliviano confirmó que su récord nacional continúa vigente.

Durante los primeros kilómetros, Garibay se mantuvo al frente del pelotón, compitiendo mano a mano con los africanos, considerados los atletas más fuertes en esta disciplina. Sin embargo, en los tramos de subida comenzó a perder terreno y permaneció fuera del primer plano de la carrera por un periodo considerable.

En la parte final de la competencia, según la transmisión en vivo, el fondista boliviano logró recuperar posiciones, superando a varios corredores africanos y cruzando la meta en la séptima ubicación. Su desempeño destacó por la tenacidad y la capacidad de remontar en los momentos más difíciles de la carrera.

Con este resultado, Héctor Garibay reafirma su lugar como uno de los principales referentes del atletismo boliviano y deja claro que su récord nacional sigue siendo un objetivo difícil de superar.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD