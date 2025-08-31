Héctor Garibay logró el séptimo lugar en la maratón de México

Héctor Garibay completó la Maratón de Ciudad de México, logrando la séptima posición en un evento que consagró al etíope Tadu Abate Deme como ganador, con un tiempo extraoficial de 2 horas, 11 minutos y 15 segundos. A pesar de no superar su marca personal de 2 horas, 8 minutos y 23 segundos establecida en 2023, el boliviano confirmó que su récord nacional continúa vigente.

Durante los primeros kilómetros, Garibay se mantuvo al frente del pelotón, compitiendo mano a mano con los africanos, considerados los atletas más fuertes en esta disciplina. Sin embargo, en los tramos de subida comenzó a perder terreno y permaneció fuera del primer plano de la carrera por un periodo considerable.

En la parte final de la competencia, según la transmisión en vivo, el fondista boliviano logró recuperar posiciones, superando a varios corredores africanos y cruzando la meta en la séptima ubicación. Su desempeño destacó por la tenacidad y la capacidad de remontar en los momentos más difíciles de la carrera.

Con este resultado, Héctor Garibay reafirma su lugar como uno de los principales referentes del atletismo boliviano y deja claro que su récord nacional sigue siendo un objetivo difícil de superar.

